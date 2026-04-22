ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、相手を察知→一気にハイプレスを仕掛ける瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、鋭い出足の守備で相手の自由を奪った。FWルイス・ディアスと挟み込んだ場面の“地味うま”プレーをファンが称賛している。バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対戦した。この試合