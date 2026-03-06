実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あのユーチューバーを絶賛した。

ひろゆき氏は、ユーチューバー・ヒカルについて「昔はヒカルくんと呼んでました。その後、浮き沈みも含めて、目標達成に向けて自分の人生をどれくらい突っ込むかという覚悟や家族も含めて、手段を選ばずに実現しようとする性格など、年下だから”くん”で呼ぶという安易な扱いをするべき人ではないと思ったので、ヒカルさんと呼ぶようにしています」とポスト。

「YouTubeの再生数の数字じゃなくて、現実の売上に直結する影響力をここまで出せる人は、なかなか居ません」と過去の功績を挙げ「多くの人だと、諦めるところでも、結果を出すまで続けるヒカルさんの執着力は卓越してると思います」と評価していた。

なお、この投稿はYouTube「Nontitleチャンネル」の対決企画によるもの。「敗者のX（旧ツイッター）にて、相手が指定する文書を投稿 1カ月間固定メッセージに設置」という内容だったが、勝者ヒカルは「僕のことを“天才とカリスマ”という文字を含めてべた褒めしてといてください」と欲求。ひろゆき氏は長文でつづったものの、該当ワードを入れておらず「天才でカリスマだと思います！」と文末にあわてて付け加えていた。