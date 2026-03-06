¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ª¢ªºÎÀ£¤À¤±¤¸¤ã²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£¸µ²¼ÃåÈÎÇä°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ãÌ¡²è¡ä
¡¡¸µ²¼ÃåÈÎÇä°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡È²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç²¼Ãå¤ÎÃÎ¼±¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¤µ¤ó¡Ê@chiichoros¡Ë¡£¼«¿È½é¤ÎÃø½ñ¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ ²¼Ãå¤Ç¤·¤¿ ¡Á°ìÀ¸¥â¥Î¤Î²¼Ãå¤Î¶µ²Ê½ñ¡Á¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¤ÎÀµ¤·¤¤Áª¤ÓÊý¤ä¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¿ô»ú¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ÆÁª¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄË¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÃå¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶»¤Î°ÌÃÖ¤ä·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÀµ¤·¤¯Áª¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é3ÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î·¿¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Àµ¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡½¡½¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÀµ¤·¤¯Áª¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡Ë¡§¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È¡Ê¶»¤Î¤¹¤°²¼¤ÎÉôÊ¬¤Î¼þ°Ï¡Ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¡Ê¶»¤Î°ìÈÖ¹â¤¤°ÌÃÖ¤Î¼þ°Ï¡Ë¤òºÎÀ£¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤¬²¿cm¤«¤Ç¥«¥Ã¥×¿ô¤òÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ºÎÀ£¤ä»îÃå¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹ü³Ê¤ä¶»¤Î·Á¤Ë¹ç¤¦ºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î²¼ÃåÈÎÇäÅ¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢ºÎÀ£¤À¤±¤Ç¤ÏÀµ¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡§ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤â¤È¤â¤È´Ö°ã¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÃå¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÎÀ£¤¬Àµ³Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¶»¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶»¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤Ï¼ÂºÝ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢G¥«¥Ã¥×°Ê¾å¤À¤È½Å¤ß¤Ç²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ÏH¥«¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÎÀ£¤Ç¤Ï²¿ÅÙÂ¬¤Ã¤Æ¤âE¥«¥Ã¥×¤À¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î·Á
¡½¡½¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÎÀ£°Ê³°¤Ë²¿¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡§ÈÎÇä°÷¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥¸¥¹¥é¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤ÎÎØ³Ô¤Î²¼Â¦¤Î¶ÊÀþ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥¹¥é¥¤¥ó¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥«¥Ã¥×¤¬Í¾¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡§¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î·¿¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢U»ú·¿¤ÈL»ú·¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
U»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ë±è¤Ã¤ÆU»ú·¿¤Ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥«¥Ã¥×¤Î´Ö¤ÎÉôÊ¬¡ÊÁ°Ãæ¿´¡Ë¤Ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇL»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤Î´Ö¤ÎÉôÊ¬¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
U»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤è¤ê¤âL»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÎÆþ¤ë°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¤Î¤ÇÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ï¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢U»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤ËÁª¤ÖÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ö¥é¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÄË¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î·¿¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î·¿¤Ë¤½¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡§¼Â¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î·¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¤Î·Á¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£U»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤¬¤ªÏÐ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¤¬¿¼¤¤Ê¬¥Ñ¥«¥Ñ¥«¤·¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤ÇL»ú·¿¤Ï¡¢Ê¿»®¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çº¸±¦¤«¤éÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÃ«´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¤¬Àõ¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¤¬Í¾¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
※本記事は全3回のうちの2本目です
