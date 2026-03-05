グラビアアイドルで起業家・くりえみが2月26日、自身のインスタグラムを更新し、筋トレ姿を公開した。



【写真】これが「最強すぎる」後ろ姿だ！肩、背筋、ウエスト…パーフェクト

ワンショルダーにしたスポブラ、ウエストあらわ＆ピンクのぴったりスパッツといういでたちで背筋を鍛える後ろ姿の画像を掲載。さらにレストラン「ブラッスリー・ヴィロン」のたっぷりのステーキと野菜サラダの画像も掲載し「筋トレして仕事して筋トレして仕事して勉強して勉強。そして肉を食らう。自分が最強すぎる。」と自画自賛した。うっすらと見える背筋、引き締まったウエストはまさに「最強」クラスだ。



2月27日には写真集「生栗（なまぐり）」（玄光社）を4月28日に発売することも発表。「オーストラリアで撮影してきましたぁぁ……!!!!」と伝えた。日頃のトレーニングの成果もあってか、自然の中で立つポーズではボリュームがありつつも締まるところは締まっている隙なし姿。ベッドで横たわって衣装をはらりとさせているショットでは美しい背中をしっかり見ることができる。



AI技術を生かしたバーチャルヒューマン事業を展開する「ぴにょきお株式会社」の代表取締役CEOを務めているくりえみだが、写真集については「全てリアルのくりえみです」と明言。「どれだけテクノロジーが発達しても『やっぱりリアルも最高だな!!!』ってなってもらう為の集大成の一冊です」とこだわりを見せていた。



（よろず～ニュース編集部）