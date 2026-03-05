ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

3月4日（水）に放送された第4話では、“伝説のレースクイーン”の異名を持つ女性参加者の大胆行動に男性MC陣がお手上げ状態となる場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

今シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務めている。

◆菊池風磨「男からしたら脅威」

第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングの格闘家・たいじゅ（白鳥大珠／30歳）と暫定クイーンのタレント・かの（高橋かの／24歳）に、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。

これまで元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）と親密な時間を過ごしてきたたいじゅだが、「ゲームに勝つため」と戦略的な理由から、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）を指名してスタジオを驚かせる。

©AbemaTV, Inc.

2人が向かったのは、薄暗い個室のスパ施設。白のバスローブ姿でワインを嗜んだ後、水着姿になった2人は、キャンドルが灯るワイン風呂に浸かる。

もえは「正直私は、たいじゅ君が好き」と直球で好意を伝えると、「俺も好きだよ」と答えたたいじゅに「嘘ついてる顔してた」と翻弄。

YOUが思わず「すごいんだから、もえ」と感嘆するなか、さらにもえは「遠い」とたいじゅの首に腕を回して引き寄せ、至近距離で見つめ合った末に自ら濃厚なキスを交わす。

©AbemaTV, Inc.

もえの猛攻に、これまでまりやとたいじゅの関係を見守ってきたスタジオMC陣もつい「ああ…」「これもう無理よ…」と呆然。

その後、2人はお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージへ。もえがたいじゅに指を絡め合いながら泥を塗り広げる官能的な光景に、せいやが思わず「何これ!?」と声を上げた。

続いて、泥を流すために行ったシャワー室では、もえの「きて…」という言葉とともに、ガラス越しの2人のシルエットが重なり、キスが止まらない展開に。またもせいやは「おいおいおい！」「たいじゅヤバいって！」と絶叫した。

もえの大胆すぎる行動に、菊池も「これは男からしたら脅威ですよ」と白旗を上げ、男性MC陣がお手上げ状態となるほどの衝撃シーンとなっていた。