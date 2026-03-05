【大阪】阪急インターナショナル×ハーゲンダッツ｢BloomingStrawberry｣

大阪・茶屋町のホテル阪急インターナショナルで、ハーゲンダッツとのタイアップ企画「Blooming Strawberry」が開催中です。ご招待いただき、さっそく味わってきました。苺がたっぷり重なる華やかなパフェと、上品な甘さが広がるデザートカクテルはどちらも完成度の高い一品です。ハーゲンダッツ ストロベリーの濃厚でなめらかな美味しさが際立ち、まるで春がふわっとお口に広がるような贅沢な時間が楽しめます。

ハーゲンダッツとのタイアップ「Blooming Strawberry」

大阪市北区茶屋町にあるホテル阪急インターナショナルでは、2026年3月1日から5月31日まで、ハーゲンダッツとのタイアップ企画「Blooming Strawberry」を開催しています。期間中は館内レストラン3店舗で、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを使用した春限定メニューが展開されています。

ティーラウンジで楽しむパフェや、バーで味わうデザートカクテル、目の前の鉄板で仕上げるパフォーマンスデザートなど、さまざまなスタイルで春のデザート体験ができます。

使用されているのは、1984年の日本上陸以来愛され続けているハーゲンダッツ ジャパンの定番フレーバーです。旬の時期に収穫された苺の果肉と果汁を贅沢に使用し、クリーミーなコクとフルーティーな香りを両立しています。

今回は、2つのメニューをご紹介します。

ティーラウンジ「パルテール」の華やかなストロベリーパフェ



2階ティーラウンジ「パルテール」でいただいた｢ストロベリーパフェ｣は、グラスを彩るスライス苺とトップの苺が印象的な一品です。見た目の華やかさだけでなく、味のバランスも非常に良く、完成度の高さが際立ちます。

ベリーソースとレモンジュレの上にホイップクリームとクランチチョコを重ね、その上にハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームが2つ入っています。

口の中でとろける濃厚なアイスと苺の甘酸っぱさが絶妙に調和し、サクサクのクランチチョコがアクセントになります。

実際に食べてみて、濃厚さと爽やかさのバランスが絶妙で、最後まで飽きることなく楽しめました。これはリピートしたい一品です。

提供時間は11:00から19:00(L.O)までです。料金は3月が一般2,600円、会員2,340円、4月以降は一般2,800円、会員2,520円。席数は74席です。

バー「ケレス」で味わうデザートカクテル

同じく2階のバー「ケレス」では、「ストロベリー クラウド」が提供されています。ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームに柑橘風味のリキュールとストロベリーリキュールを合わせた、大人向けのデザートカクテルです。

そのままでも美しい見た目ですが、かき混ぜることで全体がふわふわした雲のような見た目に変化する様子も愉しめ、よりクリーミーな味わいになります。甘さは上品で飲みやすく、春の夜にゆったり楽しみたい一杯です。ノンアルコールでの注文も可能です。

提供時間は17:30から22:30(Ｌ.Ｏ)までです。未成年の入店はできません。席数は70席です。料金は3月が一般2,000円、会員1,800円、4月以降は一般2,100円、会員1,890円です。

春の大阪で楽しむ限定スイーツ

今回体験したパフェとカクテルは、どちらもハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームの魅力を最大限に引き出したメニューでした。昼はティーラウンジ「パルテール」で華やかなパフェを。

夜はバー「ケレス」で大人のデザートカクテルと、時間帯によって異なる楽しみ方ができる点も魅力です。

大阪・茶屋町で春限定スイーツを探している方には、満足度の高い内容だと思います。

＜ホテル阪急インターナショナルの概要＞

住所：大阪府大阪市北区茶屋町19-19

ティーラウンジ「パルテール」電話：06-6377-3631

バー「ケレス」電話：06-6377-3630

開催期間：2026年3月1日から5月31日まで