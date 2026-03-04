この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」の本間輝明氏が、「緊急入荷 Rakuten WiFi Pocket 5G を最速レビューします」と題した動画を公開した。3月3日に発売されたばかりの楽天モバイル最新ルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」をいち早く入手し、その実力と「一括2,990円」という衝撃価格の真価を検証している。



本間氏はまず、開封して外観をチェック。「結構大きいし、重量感もある」と第一印象を語り、手持ちのiPhoneと比較して横幅はほぼ同じだが厚みがあることを示した。サイズ感については「10,000mAhのモバイルバッテリー」に近いと表現。なお、本機は物理SIMスロットを持たない「eSIM専用」端末である点に注意を促した。初期設定については、電源を入れてから約40秒で起動し、画面に表示されたQRコードをスマホで読み込むだけで接続が完了するという手軽さを評価している。



続いて、動画の核心となる通信速度の計測を実施。岐阜県岐阜市の窓際という環境下で3回測定した結果、下り速度は平均して70Mbps前後、上りは30Mbps前後を記録した。5G通信としては爆速とは言えない数値だが、本間氏はWi-Fiの接続周波数が初期設定で2.4GHz帯になっていることがボトルネックの可能性があると分析。それでも、実際にYouTube動画を再生すると早送りもスムーズで、「ここまでサクサク見れれば普段使いは全く問題ない」と実用性の高さを評価した。



最後に本間氏は、定価16,800円の端末がキャンペーン適用で一括2,990円になる点に触れ、「一人暮らしで光回線を引くか迷っている人」や「外出先でPC作業をする人」に特におすすめだと総括。ただし、購入時に必ず「eSIM」を選択することや、過去の回線解約歴によっては割引対象外になる可能性があるとして、契約時の注意点も忘れずに伝えている。