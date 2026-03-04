ドル人民元はドル高元安。中東情勢を受けたドル高の流れに加え、朝の中国人民銀行対ドル基準値が、昨日の元高設定から少しドル高元安に調整されたことなどが背景にある。

先月２６日に６．８３１６元を付けたドル人民元はその後上昇基調に転じていたが、昨日の対ドル基準値を受けて、月曜日の６．９１代を付ける動きから昨日朝は６．８７台まで急落。もっともその後上昇基調に服し、６．９２台を一時付ける動き。６．９１台後半で昨日の取引を終えると、朝に６．９２７８元を付けている。高値からは少し調整売りで一時６．９１台。

対円では元高円安で昨日朝に２２．８８０円を付けた後もみ合いを経て、やや元安。今朝は２２.７７０前後。



USDCNY 6.9209 CNYJPY 22.770

外部サイト