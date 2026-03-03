ソフトバンクは、3月11日に発売するAppleの新型「iPad Air」の価格を発表した。価格は9万8800円～。予約は3月4日23時15分から受け付ける。

Wi-Fiモデルの価格は、11インチが9万8800円～、13インチが12万8800円～となる。セルラーモデルの機種代金は、11インチが15万6240円～、13インチが19万3680円～となる。

セルラーモデルは、ソフトバンクの端末購入プログラム「新トクするサポート＋」の対象機種となる。11インチ（128GB）を48回払いで購入し、25カ月目に特典（特典B）を適用して端末を返却した場合、支払総額は5万8760円（月々1990円×24回＋特典利用料1万1000円）となる。

Wi-Fiモデルの価格 容量 11インチ 13インチ 128GB 9万8800円 12万8800円 256GB 11万4800円 14万4800円 512GB 15万800円 18万800円 1TB 18万6800円 21万6800円 セルラーモデルの価格 容量 11インチ 13インチ 128GB 15万6240円 19万3680円 256GB 17万5680円 21万3840円 512GB 22万1040円 25万8480円 1TB 26万5680円 30万3840円 セルラーモデル「新トクするサポート＋」（特典B）適用時の実質負担額 容量 11インチ 13インチ 128GB 5万8760円 8万2760円 256GB 7万0760円 9万4760円 512GB 9万4760円 11万8760円 1TB 11万8760円 14万2760円