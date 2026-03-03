アップル（Apple）は2日、「iPhone 17e」を発表した。3月4日23時15分に予約受付を開始し、11日に発売する。本稿では、「iPhone 16e」との違いをまとめた。

iPhone 17e

ストレージと価格

iPhone 17eは最小容量が256GBとなった。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円。

iPhone 16eは128GBで9万9800円、256GBで11万4800円、512GBで14万4800円だった。

デザイン

iPhone 17e iPhone 16e 128GB － 9万9800円 256GB 9万9800円 11万4800円 512GB 13万4800円 14万4800円

iPhone 17eの大きさは146.7mm×71.5mm×7.80mmで、iPhone 16eと同じ。重さは169gで、iPhone 16e（167g）よりも2g重い。

iPhone 17e

iPhone 16e

ディスプレイは2機種ともにSuper Retina XDRディスプレイで、6.1インチのOLED。解像度は2532×1170ピクセル。最大輝度は800ニト（標準）、ピーク輝度は1200ニト（HDR）。

iPhone 17e

ガラスとコーティングには変更があり、iPhone 17eの前面ガラスはCeramic Shield→Ceramic Shield 2となった。コーティングにより、耐擦傷性能は前世代と比べて3倍になり、反射防止性能が向上した。

本体カラーはブラックとホワイトに加え、ソフトピンクが追加された。iPhone 16eと同様、全色マット仕上げ。

物理SIM／eSIM

国内で販売されるiPhone 17eはSIMカードを利用できず、iPhone 17シリーズと同様にeSIM専用となる。

チップセット／モデム

iPhone 17eはチップセットに「A19チップ」を搭載する。CPUコア数は6コア、GPUコア数は4コア、「Neural Engine」は16コア。GPUに組み込まれた「Neural Accelerators」を備える。CPU性能は、「iPhone 11」より最大2倍高速だとされている。

iPhone 16eは「A18チップ」を搭載。CPUコア数は6コア、GPUコア数は4コア。Neural Engineは16コア。GPUにNeural Acceleratorsは搭載しない。CPU性能はiPhone 11より最大80％高速だと謳われていた。

なお、「iPhone 17」が搭載するA19チップのCPUは6コア、GPUは5コア。チップセットの名称は同じだが、iPhone 17eはGPUコアが1コア少ない。

iPhone 16eが搭載するA18チップも同様に、「iPhone 16/16 Plus」が搭載するA18チップと比較してGPUコアが1つ少ない。

また、iPhone 17eのモデムは最新の「C1X」となった。iPhone 16eが搭載する「C1」と比べて最大2倍高速。消費電力はiPhone 16 Proのモデムよりも30％少ない。

カメラ

iPhone 17eの背面カメラは、iPhone 16eと同様に4800万画素のFusionカメラを搭載する。

「光学品質の2倍望遠」に対応し、最大60fpsの4Kドルビービジョン録画が可能な点も2機種で同じ。

ポートレート撮影については、iPhone 17eは「フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート」に対応する。iPhone 16eは「被写界深度コントロールが使えるポートレートモード」に対応していた。

前面カメラも、ポートレート撮影については同様の変更となっている。そのほかの点については、画素数は1200万画素で、最大60fpsの4Kドルビービジョン録画に対応するなど、2機種で同じスペックとなっている。

iPhone 17eには、iPhone 17シリーズとiPhone Airが搭載する「18MPセンターフレームフロントカメラ」は採用されなかった。

MagSafeとワイヤレス充電

iPhone 17eは、磁力でワイヤレス充電器やアクセサリーを装着できる「MagSafe」に対応した。最大20WのMagSafeワイヤレス充電が利用可能。

iPhone 16eはMagSafeに対応しておらず、ワイヤレス充電は最大7.5WのQi規格に対応していた。

項目 iPhone 17e iPhone 16e ストレージ 256GB／512GB 128GB／256GB／512GB カラー ブラック／ホワイト／ソフトピンク ブラック／ホワイト チップセット A19チップ6コアCPU（2×高性能コア＋4×高効率コア）4コアGPU（Neural Accelerator搭載）16コアNeural Engineハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング A18チップ6コアCPU（2×高性能コア＋4×高効率コア）4コアGPU16コアNeural Engine ディスプレイ 6.1インチOLEDSuper Retina XDRディスプレイ2532×1170／460ppiHDR、True Tone、広色域（P3）、触覚タッチ最大輝度800ニト（標準）／ピーク輝度1200ニト（HDR）耐指紋性撥油コーティング反射防止コーティング複数の言語と文字の同時表示をサポート 6.1インチOLEDSuper Retina XDRディスプレイ2532×1170／460ppiHDR、True Tone、広色域（P3）、触覚タッチ最大輝度800ニト（標準）／ピーク輝度1200ニト（HDR）耐指紋性撥油コーティング拡大表示簡易アクセス 大きさ 146.7mm×71.5mm×7.80mm 重さ 169g 167g Apple Intelligence 対応 背面カメラ 48MP Fusionカメラシステム48MP Fusionメイン：26mm、f/1.612MPの2倍望遠での撮影時：52mm、f/1.6最大10倍のデジタルズームフォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートビデオ撮影：最大4K60fps ツーインワンのカメラシステム48MP Fusionメイン：26mm、f/1.612MPの2倍望遠での撮影時：52mm、f/1.6最大10倍のデジタルズーム被写界深度コントロールが使えるポートレートモードビデオ撮影：最大4K60fps 前面カメラ 12MP TrueDepthカメラf/1.9フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレートビデオ撮影：最大4K60fps 12MP TrueDepthカメラf/1.9被写界深度コントロールが使えるポートレートモードビデオ撮影：最大4K60fps 生体認証 Face ID SIM デュアルeSIM（2つのアクティブなeSIM、保存できるeSIMは8つ以上） デュアルSIM（nano-SIMとeSIM）デュアルeSIMに対応 5G FDD-5G NR（バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n66、n70、n71、n75）TDD-5G NR（バンドn38、n40、n41、n48、n53、n77、n78、n79） 5G NR（バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n75、n76、n77、n78、n79） 4G FDD-LTE（バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、66、71）TDD-LTE（バンド34、38、39、40、41、42、48、53） FDD-LTE（バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66）TDD-LTE（バンド34、38、39、40、41、42、48、53） 3G UMTS/HSPA+（850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz） UMTS/HSPA+（850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz） 2G GSM/EDGE（850、900、1,800、1,900MHz） GSM/EDGE（850、900、1,800、1,900MHz） NFC 対応 FeliCa 対応