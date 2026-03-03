「30年前と同じ給料で落ち込みます」 手取り16万円、年収300万円の50代女性の嘆き

長年真面目に働いても給料が上がらず、将来への不安は増えるばかり――。投稿を寄せた50代女性（愛媛県／メーカー系／契約社員）は、2人の子どもを育てるシングルマザーだが、現在の月々の手取りは16万円、年収は300万円だという。

現在の収入について「全然足りない。30年前と同じ給料で落ち込みます」と胸中を明かす。90年代から給料は上がらないの、近年の物価高と来たらまさに絶望的だ。

「副業も少ししてますが全く足りないです。親に協力してもらっていますが、自分の子供たちの将来もあるのに、全く残せないです。お給料も男の人だけ上がって、パートはまったくです。10年いても正社員にしてもらえないです」

副業に励んでも足りず、親に援助してもらわざるを得ないという状況はあまりに切ない。

年収250万円「頑張っても報われないと思う」

一方、東京都の50代女性（サービス系／正社員）は、正社員でありながら手取り18万9000円、年収は250万円にとどまっている。

「頑張っても報われないと思う。55歳なので今から違う職場というのもしんどい為、何とか60歳まではと思っています。60歳以降は嘱託社員で歩合か週4日勤務で無理のない状態で仕事をしていきたいと考えています」

まさに「報われない」という言葉通りの状況。転職する気力も体力も削られた世代にとって、定年という区切りまで「無理のない状態」を模索するのは、精一杯の策なのかもしれない。

