堂本光一さん（47）が2月28日、自身が声優を務めた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開記念舞台挨拶に登壇。映画タイトルにちなんだフリップトークを行いました。

堂本さんは、物語の舞台となる海底の国『カイエン国』の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物のゾドンの声を担当。

声優を務めたことについて、周りからの反響があったかについては「自分の後輩とかもアニメ好きな子いますし、宮田君かな。“転スラやるんすよね！”みたいな。彼、かなり好きみたいですからね」とKis-My-Ft2の宮田俊哉さん（37）とのエピソードを話しました。

■自分の年齢を勘違い「あるあるなんですよ」

イベント内では、映画タイトルにちなみ『○○だった件』をお題にフリップトークする場面も。1月1日に47歳を迎えていた堂本さんですが、「今年入ってから、自分ずっと46歳だと思ってたんですね。で、46のつもりでずっと話してたら47だったっていう。で、周りに大体私と同世代の人とそういう話すると、“あぁこのぐらいの年齢のときってなんか年齢忘れるよね”って大体みんな同意します。あるあるなんですよ」と自分の年齢を勘違いしていたというまさかのエピソードを明かしました。