【漢字クイズ】「過小評価」or「過少評価」正解はどっち？紛らわしいので要チェック！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「過小評価」or「過少評価」正しいのは？
「小」と「少」は紛らわしいですよね。
いったい「過小評価」と「過少評価」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「過小評価（かしょうひょうか）」でした！
過小評価とは、「物事を評価するときに、実際より低く見積もること」を表す言葉です。
ちなみに「過小」と「過少」の使い分けは、反対語を考えるとわかりやすくなります。
「過小」⇔「過大」は、価値観など明確な基準がないとき、「過少」⇔「過多」は、数量など基準がはっきりわかるときに使われますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部