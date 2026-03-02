【漢字クイズ】「過小評価」or「過少評価」正解はどっち？紛らわしいので要チェック！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「過小評価」と「過少評価」では、どちらが正しいでしょうか？

「小」と「少」は紛らわしいですよね。

正解は、「過小評価（かしょうひょうか）」でした！

過小評価とは、「物事を評価するときに、実際より低く見積もること」を表す言葉です。

ちなみに「過小」と「過少」の使い分けは、反対語を考えるとわかりやすくなります。

「過小」⇔「過大」は、価値観など明確な基準がないとき、「過少」⇔「過多」は、数量など基準がはっきりわかるときに使われますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

