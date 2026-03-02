この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LeavesJanChannelの二コート氏が、「【このまま真似して】失敗したくない人へ！上級者が使うディズニーの朝の回り方20パターン紹介！：3月対応」と題した動画を公開した。動画では、1年で最も混雑すると言われる3月の東京ディズニーリゾートを攻略するための、到着時間や目的に合わせた朝の具体的な行動パターンを20通り解説している。



二コート氏は冒頭で、「3月以降のディズニーは1年で一番混雑する時期で失敗しやすい」と警鐘を鳴らす。何も計画せずに訪れると待ち時間が長く、満足度が下がってしまうため、朝の回り方の計画が不可欠だと語る。動画では、ディズニーシーとランドそれぞれについて、「バランスよく楽しみたい」「アトラクション重視」「もっと早く来て楽しみたい」「子連れ向け」といったニーズと、午前6時から10時半までの到着時間を組み合わせた具体的なプランを提示している。



例えば、ディズニーシーに午前7時に到着しバランスよく回る場合、入園直後に「トイ・ストーリー・マニア！」のディズニー・プレミアアクセス（DPA）と「ニモ＆フレンズ・シーライダー」のプライオリティパスを取得し、そのまま「センター・オブ・ジ・アース」へ向かう手順を紹介。「このタイミングなら短い待ち時間で楽しむことができる」と解説した。また、子連れでディズニーランドに午前9時に到着する場合については、まずは食事を確保するために「リフレッシュメントコーナー」へ向かい、その後「キャッスルカルーセル」などの子供向けアトラクションを楽しむルートを提案している。レストラン選びにおいても、モバイルオーダーの活用を強く推奨した。



さらに、ディズニーホテル宿泊者特典の「ハッピーエントリー」についても言及。「開園30分前には荷物検査列は落ち着いている」とし、無理に早く並ばなくとも一般ゲストより早く入園し、十分なスタートダッシュが切れると独自の視点で解説している。



二コート氏は、「ディズニーという場所を楽しむには難しく考える必要は全くない」と述べつつも、特に3月の混雑期においては事前の情報収集が重要であるとした。動画内で紹介された20のパターンは、混雑日でも効率的にパークを楽しみ、満足度の高い1日を過ごすための貴重なガイドとなっている。