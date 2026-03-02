＜貧乏旅行が苦痛です…＞ケチ夫の旅行計画「レストランや売店はNG」もうウンザリ！【第1話まんが】
私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。子どもが生まれてからは夏は海、冬はスキーと年2回の家族旅行をするのが恒例になっています。しかしここ最近、私はその旅行に対して「ツラい」という気持ちが大きくなってきました……。私が子どもの頃は、家族旅行といえばちょっと贅沢して旅先の食事を味わうものでした。しかし節約家の夫は、旅行といえども、とことん節約しようとするのです。
夫は食に興味がなく、お腹に入ればなんでも同じだと思っています。出発の日の朝食は、値引きシールのついたパン。昼もわざわざ途中のスーパーで買って行きます。ビーチに行けば食事処も屋台もあって、いくらでも食事はできるのに……。
夕食は全国チェーンのファミレスだし、ビジネスホテルの朝食は簡単なビュッフェ。せっかくテーマパークに行くというのに、コンビニのパンやおにぎり持参……。テーマパーク内でのレストランや売店での食事なんて、一度もありません。
娘とソフトクリームの話をしていると、息子が転んで泣きました。膝をすりむいた息子の手当をしているのに、夫はさっさと次のアトラクションを目指します。そんな感じで結局、テーマパーク内でソフトクリームを食べることすら叶いませんでした。
家族旅行は節約家の夫がすべての旅程を決めてしまいます。
泊まる宿も目指す行き先もいつも一緒だし、食事は旅行じゃなくても食べられるものばかり。
私はその土地でしか味わえないグルメを楽しみたいのに、夫は聞く耳を持ちません。
ちょっとしたおやつひとつ自由に買えず、なんだか気持ちまで窮屈になります。
これではせっかく来たのに、旅行気分なんてとても味わえません。
子どもたちはこの旅行の仕方しか知らないからか、あまり不満を言いませんが……。
旅先で食を楽しみたい私はおかしいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
夫は食に興味がなく、お腹に入ればなんでも同じだと思っています。出発の日の朝食は、値引きシールのついたパン。昼もわざわざ途中のスーパーで買って行きます。ビーチに行けば食事処も屋台もあって、いくらでも食事はできるのに……。
夕食は全国チェーンのファミレスだし、ビジネスホテルの朝食は簡単なビュッフェ。せっかくテーマパークに行くというのに、コンビニのパンやおにぎり持参……。テーマパーク内でのレストランや売店での食事なんて、一度もありません。
娘とソフトクリームの話をしていると、息子が転んで泣きました。膝をすりむいた息子の手当をしているのに、夫はさっさと次のアトラクションを目指します。そんな感じで結局、テーマパーク内でソフトクリームを食べることすら叶いませんでした。
家族旅行は節約家の夫がすべての旅程を決めてしまいます。
泊まる宿も目指す行き先もいつも一緒だし、食事は旅行じゃなくても食べられるものばかり。
私はその土地でしか味わえないグルメを楽しみたいのに、夫は聞く耳を持ちません。
ちょっとしたおやつひとつ自由に買えず、なんだか気持ちまで窮屈になります。
これではせっかく来たのに、旅行気分なんてとても味わえません。
子どもたちはこの旅行の仕方しか知らないからか、あまり不満を言いませんが……。
旅先で食を楽しみたい私はおかしいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子