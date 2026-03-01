ふんわり乾いて、しっかり落ちる。毎日の洗濯を進化させる一台【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
自動投入も静音も大容量も。家事を軽くするプレミアムモデル【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
東芝の洗濯機は、抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載した、東芝の高性能ドラム式洗濯乾燥機だ。ナノサイズの泡が繊維の奥まで入り込み、洗剤の力を最大限に引き出して汚れを落とし、ニオイまでしっかり防ぐ。すすぎにもウルトラファインバブルを使うことで、繊維に残った洗剤成分を吸着して取り除き、すっきりとした仕上がりになる。
さらに温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wでは、温水で洗剤の効果を高めながら洗うため、皮脂汚れや頑固な汚れにもより高い効果を発揮する。
乾燥にはヒートポンプ除湿乾燥を採用し、大風量で衣類をふわっと広げながらシワを伸ばし、やさしい温風でふんわりと仕上げる。UV照射と温風を組み合わせた「UV除菌洗乾」コースは、衣類を除菌しながらウイルスも抑制できる頼れる機能だ。ダニが気になる寝具に向けた「ダニケアコース」も備えており、毛布やシーツを清潔に保ちやすい。
日々の洗濯をより清潔に、より快適にしてくれる、頼れる一台だ。
