【ゴジュウジャー補充計画】志田こはく演じる一河角乃が参戦！ TTFCで配信中
東映特撮ファンクラブ（TTFC）アプリなどの事前予告でも伏せられていた ”あの人” の正体を発表。志田こはく演じる一河角乃が、本日3月1日（日）より配信の『ゴジュウジャー補ジュウ計画』に初登場。まだまだTTFCで『ゴジュウジャー』を楽しもう。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編、第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」（2025年11月30日放送）を補ジュウする第40話補ジュウ計画は「一河角乃探偵事務所 新メンバーオーディション」。
志田こはく演じる一河角乃が「一河角乃探偵事務所」新メンバーオーディションプロジェクト、通称 ”すみプロ” の仕掛人としてやってくる。
熊手もといg.y.Polarを審査員に従え、角乃がオーディションで大暴れ！ 他のゴジュウジャーメンバーに「似顔絵」と「忍耐力」を試す無理難題を突きつけ、会場はまさに角乃の独壇場！！
厳しいオーディションを勝ち抜き、角乃の ”お供” に選ばれるのは一体誰だ！？
幻の「ゴジュウ（50）話」までの補ジュウを計画中の『ゴジュウジャー補ジュウ計画』、今後の展開をお楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
