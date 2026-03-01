梅宮アンナ、美人娘顔出し 旅立ち前親子ショット公開に「びっくりするくらいそっくり」「2人とも綺麗」「寂しそうな表情が泣ける」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】タレントの梅宮アンナが2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】10日婚話題の53歳タレント「びっくりするくらいそっくり」美人娘を顔出し
梅宮は「百々果San Jose再スタート」と娘の旅立ちを報告。ブルーのアウター姿の帽子をかぶった梅宮と、ヘアバンドで額を見せたロングヘアの娘の愛犬を挟んだ親子ショットを公開し、「最後バイバイの時は、何回やっても悲しくなってしまいますね」と涙を流す顔の絵文字を添えてつづっている。
この投稿に、ファンからは「娘さん美人」「お母さんの寂しそうな表情が泣ける」「2人とも綺麗」「びっくりするくらいそっくりな親子」などの声が上がっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じてアートディレクターの世継恭規氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。また、2024年8月には乳がんの一種「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
