この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【初開催】那須トレーニングファームでオトナの乗馬合宿！馬と心を通わせる感動の2日間・初日前編」と題した動画を公開しました。今回は、栃木県にある那須トレーニングファームで初めて開催された大人向けの乗馬合宿の初日、オリエンテーションから馬との対面までの様子を紹介しています。



動画の冒頭では、シドニー五輪日本代表であり那須トレーニングファーム代表の広田龍馬さんが登場。同ファームでは20年以上、延べ1000人以上の子供たちに向けた合宿を行ってきましたが、大人を対象とした合宿は今回が初の試みです。広田代表は「今回は5人。マンツーマンで、1人1頭つけてちゃんとやる」と、少人数制できめ細やかな指導を行う方針を説明しました。参加者は主催者の古田さん（マルチェーロ）の呼びかけで集まった女性たちで、ほとんどが同ファームを訪れるのは初めてとのことです。



合宿のプログラムは、単に乗馬技術を学ぶだけでなく、内面を見つめ直すワークショップも組み込まれています。参加者たちは「みんなの夢」「この合宿での目標」「両親への感謝の言葉」をノートに書き出し、一人ずつ発表。「心から楽しいと思える仕事に出会えること」「馬と心を通わせたい」といったそれぞれの思いを共有しました。広田代表は「馬は体温が人間より1～2度高い。ハグすると温かくて幸せオキシトシンが出る」と、馬との触れ合いがもたらす癒やしの効果についても熱心に語っています。



童心に帰って夢を語り合い、馬と触れ合う「オトナの合宿」。日々の喧騒を離れ、自分自身や動物と向き合う時間は、心身のリフレッシュや新たな発見につながる貴重な体験となりそうです。