この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「まるでアート！一人で作る可憐で華やかなオーダーケーキの世界！」と題した動画を公開しました。福岡県にあるオーダーケーキ専門店「pâtisserie MerReve（メルレーヴ）」の店主が、一人で美しいケーキを作り上げる様子を収めた映像です。

動画の見どころは、何と言っても店主の華麗なデコレーション技術です。スポンジにクリームを塗る「ナッペ」の工程では、回転台を回しながらスパテラ一本で瞬く間に表面を滑らかに仕上げていきます。星型やハート型といった複雑な形状のケーキも、角を美しく整えるプロの技は必見です。
特に印象的なのは、ドリップケーキの仕上げや、繊細な文字入れのシーン。カレンダーの日付を一文字ずつ手書きする集中力と正確さには、思わず息を呑みます。店主は動画内で、「基本オーダーケーキでバタークリームが使用されてるんですけど、うちは可愛く美味しく食べていただきたくて全部生クリームで」と、見た目だけでなく味へのこだわりも語っています。

動画の後半では、焼き菓子「フィナンシェ」の製造工程も紹介されています。焦がしバターが音を立てて泡立つ様子や、焼き上がりの黄金色は、画面越しでも香ばしさが伝わってくるようです。プロの仕事道具や手際の良さを眺めているだけで、贅沢な気分になれる一本です。

【製造工程：フィナンシェ】
※動画内で紹介されたプロの手順です。詳細な分量は公開されていません。
［手順］
1. バターを角切りにし、鍋に入れて火にかける。黄金色になるまで加熱し、焦がしバターを作る。
2. 焦がしバターを茶漉しなどで濾して、不純物を取り除く。
3. ボウルに卵白を入れ、粉類（アーモンドプードル、薄力粉、砂糖などと思われる）を振るい入れて混ぜ合わせる。
4. フードプロセッサーで細かく砕いたクルミを加える。
5. 粗熱を取った焦がしバターを加え、艶が出るまでゴムベラでしっかりと混ぜ合わせる。
6. 絞り袋に入れた生地を、長方形の型に均等に流し込む。
7. オーブンに入れ、表面にこんがりとした焼き色がつくまで焼成する。

YouTubeの動画内容

05:41

繊細な手仕事！白とピンクの可憐なデコレーション
10:41

店主のこだわり「可愛く美味しく」生クリームへの想い
16:38

音もご馳走！香り立つ焦がしバターのフィナンシェ作り
20:45

息を呑む集中力…カレンダーケーキへの文字入れ
26:24

難易度高！星型ケーキをスパテラ一本で美しくナッペ

チャンネル情報

甘彩スイーツ　amairo sweets_icon

甘彩スイーツ　amairo sweets

YouTube チャンネル登録者数 10.20万人 58 本の動画
日本のスイーツ、料理風景を厨房からご紹介
youtube.com/channel/UCMsFKopX4xKrJeGm4OMDu-w YouTube