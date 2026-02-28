明治安田J1百年構想リーグ第4節の結果と順位

明治安田J1百年構想リーグ第4節の試合が各地で行われた。

EASTでは鹿島アントラーズ、WESTでは京都サンガF.C.がそれぞれ首位に位置しており、SNSでは「両方勝ち点詰まりすぎてる」「第4節でサンガ単独首位！」などの声が上がっている。

鹿島はアウェーで浦和レッズと対戦し3-2で勝利した。この結果、鹿島は勝ち点10でEAST首位となった。2位のFC町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、勝ち点9としている。東京ヴェルディは横浜F・マリノスに2-3で敗れたが、勝ち点8で3位に位置している。

WESTでは、京都がサンフレッチェ広島とのアウェーゲームを2-1で制した。この結果、京都は勝ち点9で1位となった。2位の広島は京都に敗れ勝ち点8。3位のヴィッセル神戸はアビスパ福岡に2-1で勝利し、同じく勝ち点8としている。WESTの上位陣は1位から4位のガンバ大阪までが勝ち点1差の中にひしめく状態だ。

中位から下位にかけては、EASTで柏レイソルがFC東京に2-0で勝利し、勝ち点3で8位となった。敗れたFC東京は勝ち点7で5位となっている。横浜FMは東京Vに3-2で勝利し、勝ち点3で9位。WESTでは、V・ファーレン長崎がセレッソ大阪に1-0で勝利し、勝ち点6で5位となった。G大阪と清水エスパルスは2-2で引き分け、PK戦を5-4で制したG大阪が勝ち点8で4位、清水が勝ち点5で6位に位置している。

SNSでは「両方勝ち点詰まりすぎてる」「鹿島強い。さすが王者」「第4節でサンガ単独首位！」「V・ファーレンきょうの勝利でリーグの真ん中に浮上＆全体でもちょうど真ん中！」などコメントが寄せられ、第4節を終えたリーグの動向に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）