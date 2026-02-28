この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ必見】過去最高レベルでうまい！最新限定フード＆スイーツ3選【ユニバ ビバリーヒルズブランジェリー】」と題した動画を公開した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内のカフェ「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で提供されている冬の限定メニューを実食し、その完成度の高さを「過去最高レベル」「どれも大当たり」と結論づけている。



動画内で最初に紹介されたのは「こんがりチーズのチキングラタンホットサンドセット」。濃厚なポテトグラタンソースとこんがり焼けたチーズの風味が特徴で、出演者は一口食べるなり「ほんとグラタン」「冬の味」と表現した。特筆すべきは具材の質感で、チキンは「驚くほどにホロホロ」で柔らかく、ブロッコリーやトマト、ジャガイモなどの野菜もゴロゴロと入っている。パン自体も厚みがあり、口を大きく開けてかぶりつく必要があるほどボリューム満点だと語られた。



続いて登場したスイーツ2種は、さらに高い評価を獲得した。「ガトー・サンマルク～柚子～」は、チョコレートとバニラの層にキャラメリゼされた表面の香ばしさが重なるケーキだ。柚子の風味が加わることで「不思議とお紅茶飲んでるような気分」になるほど上品で爽やかな味わいに仕上がっているとし、星5.0の満点評価が下された。



そして、出演者が「K点超え」「今まで食った中で一番美味いかもしれん」と最大の賛辞を送ったのが「抹茶のチョコレートタルト」だ。濃厚なチョコケーキとほろ苦い抹茶、そしてタルト生地のバランスが絶妙で、「デパ地下級の高級和菓子スイーツ」のようなクオリティだと絶賛。トッピングの黄桃のフルーティーさも意外な相性の良さを見せ、星評価は規格外の「8.4」を記録した。



なお、今回絶賛された「ガトー・サンマルク～柚子～」と「抹茶のチョコレートタルト」は3月2日までの期間限定販売となっている。パークフードの常識を覆す本格的な味を求めて、早めにチェックしておくのが正解だろう。