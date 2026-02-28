「え、ホラー！？」浴室のドアに異変…お風呂で息子がとった行動が面白すぎた！
【写真を見る】「私は鬼を育てていたのか…？」お風呂場で待つ息子の衝撃的な姿
子どもの突拍子もない行動は、ときに私たちを癒して笑わせてくれます。
Xでは、子どもがお風呂上りに見せたとある行動が「面白すぎる」「かわいい！」と話題を集めています。12万いいねを獲得したその行動とはどんなものだったのでしょうか？
投稿者のむに@2y（@munimuni_baby）さんが「パパとお風呂はいって上がる頃迎えにいったら待ちきれなくていつもコレ」というコメントとともに投稿したのは、お風呂から上がる前の息子さんの写真。むにさんがお風呂場に息子さんを迎えに行くと、浴室の扉にべったりと全身を貼り付けていたとのことで、その姿があまりにもほほえましく面白いとSNSで話題に！すりガラスごしに見える息子さんの表情もどことなく凛々しく、さらにほっこりしてクスッと笑ってしまいます。
某ホラーゲームに一時期ハマっていた私はむにさんの例えに確かに…と思わず共感しちゃいます。
そんなドア越しの息子さんを見た時のむにさんの気持ちをお聞きすると「最初はびっくりして、すぐに面白いに変わって一人で笑い転げていました。ですが毎日見るにつれて段々ホラー映像のように見えてきて、夢に出てきそうだ…と思いつつもやっぱり笑ってしまいます（笑）」との答えが。
ポストのコメントでもありましたが、この衝撃的な光景は毎日おこなわれているのだとか。日常に溶け込んでいる息子さんの行動…もしも夢に出てきたら、最初は驚きますがやはりじわじわ面白くなって笑っちゃうかもしれません。
ちなみに、この写真の経緯をもう少し詳しく知りたいと思い質問すると「いつもパパとお風呂に入っているのですが、ママっ子なのでお風呂上がるよ〜となったら早く出たくてこうなってしまいます。最近では『早く出たい！』よりも私が笑うのが嬉しくてするようになりました」とむにさん。
ママっ子だという息子さんが早く出たいという気持ちで始めた行動ですが、いつからかむにさんが笑ってくれるのが嬉しいからと浴室のドアにくっつくようになったとのこと。行動の理由は変わりましたが、やはり息子さんの本質は、むにさんに対する「愛」のまま変わっていないなと心が温まりますね…！
そんなママっ子だという息子さんですが、お風呂から出た時のリアクションはどのような感じなのか気になりお聞きすると「扉が開くといつもニッコニコで胸に飛び込んできます！」とのこと。想像するだけで、そのかわいさにこちらもニコニコしちゃいます。
ちなみにこちらからは丸見えの息子さんですが、息子さん側からは全く見えていないと思うと教えてくださったむにさん。見えていなくとも、今か今かと待ちわびながらお母さんを待っていると思うとキュンとします♪
お父さんとお風呂に入るとほぼ毎晩ポストのような姿が見れるというむにさん一家。実は猫ちゃんも飼っていらっしゃるそうで、息子さんのお姉ちゃんとして毎日楽しく過ごしているとのこと。
そんなお姉ちゃん猫も息子さんと同じようにお風呂場のドアに肉球を押し付けることがあるらしく、一緒に暮らしているからこそ似てくる部分にほっこりしました。
むに@2y（@munimuni_baby）さんのXには日々のほっこりした瞬間が沢山詰まっています！是非チェックしてみてくださいね。
文＝SI