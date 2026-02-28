お笑いトリオ・３時のヒロインのゆめっちが２７日、フジテレビ系で放送された「ザ・共通テン！」にＶＴＲで登場し、自宅のクローゼットを公開した。

ゆめっちは２０２２年５月から体調不良のため休養。２３年８月にＹｏｕＴｕｂｅなどで活動を再開させ、同１１月、復帰後初のイベントに登場。休養期間には「鼻をちょっと高くし、フェイスラインの脂肪吸引と糸リフト」と整形したことを公表していた。「鼻中隔延長」と呼ばれる耳の裏の軟骨を鼻先に入れて高さを出す手術を受けている。

番組では、「（女優の）松本若菜さんのお鼻がすごい好きで、お顔が好きで。『こうなりたい』って言ったら、なれました」と明かし、カメラにむかって「この鼻が松本若菜さんの鼻です」とポーズ。

松本若菜本人には「お仕事ご一緒した時に、『松本若菜さんのお鼻にしたんです』って（直接）言ったら、『わぁ〜、そっくりだ』って言ってくれました」と笑顔で話した。

整形費用については「ステップワゴン１台分」と説明。フェイスラインの脂肪吸引については、「脂肪抜きすぎちゃって、ガンダムのプラモデルみたいに、めっちゃ顔小さくて体でかい、みたいになっちゃって。周りから、さすがに変だよ、って言われて、お腹の脂肪を吸引して（顔に）もどしました」と明かした。