「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」公開、『バイオハザード レクイエム』など対応へ
米AMDは2月26日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」を公開した。最新ゲームタイトルに対応したほか、いくつかのマイナーな不具合を解消している。
発売されたばかりの『バイオハザード レクイエム』と、オープンベータテスト開催中の『マラソン』に対応するドライバアップデート。そのほかAMD Radeon RX 7000シリーズで『Roblox Player(Car Zone Racing & Drifting)』をプレイ中に断続的に発生する場合があるクラッシュを解消したほか、Instant ReplayとRecord Desktopを有効化するとテクスチャがちらつく場合がある問題に対処されている。
○既知の不具合
『サイバーパンク2077』でパストレーシングを有効にした状態で保存済みゲームをロードする際、アプリケーションの断続的なクラッシュやドライバのタイムアウトが発生する場合がある。AMDでは現在、開発者と協力してこの問題の解決に取り組んでおり、可能な限り早期の修正版リリースを目指している。
AMD Ryzen AI 9 HX 370搭載システムで『Battlefield 6』をプレイしている際、アプリケーションの断続的なクラッシュやドライバのタイムアウトが発生することがある。AMDでは現在、開発者と協力してこの問題の解決に取り組んでおり、可能な限り早期の修正版リリースを目指している。
一部のAMDグラフィックス製品で『Battlefield 6』をAMD RecordおよびStream機能を使用してプレイしている場合、テクスチャのちらつきや破損が発生することがある。
AMD FSRアップスケーリングおよびAMD FSRフレーム生成機能は、Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で有効にしている場合でも、『龍が如く 極3』『Dark Ties』『Call of Duty: Black Ops 7』『Resident Evil Requiem』をAMD Software: Adrenalin Editionで起動すると無効状態として表示される場合がある。
