人気スタイリストがよく着るニット「買ってよかった」失敗しない選び方







GISELeスタイリストが今、リアルに欲しいニットを調査。さらに、私物ニットから欠かせない相棒、インスピレーション源まで、ニット周辺の個人的こだわりにもせまります。 ※商品クレジットのないものはすべて本人私物です。







スタイリスト・樋口かほりさんの選び方

ベーシックなアイテムを軸としながら、女性らしい小ワザを効かせたスタイリングが大人気。忙しく動きまわる日々をオシャレに過ごせるアイテム選びが秀逸で、私服も注目の的。







【樋口さんのセレクトポイント】



□無難に見える標準的なサイズ感は選ばない

□ネックラインは開いているか、つまっているかの2択

□即効性のあるレディな小物でニットを引き締め







直接的な女っぽさより「女っぽく見えるもの」

体の泳ぐメンズニット

「柄もサイズも振り切ったマニッシュさだけど、ボタンを開けてデコルテ見せが可能。ルーズさと緊張感のバランスがとりやすい」（樋口さん）

女っぽさを演出できる細部を意識



「女っぽさのあるスタイリングにしたいとき、直接的な女性らしいデザインを選ぶよりは、メンズやユニセックスのニットで“引き立てる”ほうがむしろ女っぽい。メンズアイテムはすそがきゅっと締まったデザインが多く、自然とメリハリが出せるのもよく着る理由のひとつ。そのぶん、小物はわかりやすく女性らしい華奢なアイテムでバランスをとります」（樋口さん） 大きめニットと華奢な小物の対照的なバランスが、女性らしさを引き寄せるポイント。







惚れたニットは「色違いで」

「肌なじみのいいカシミヤの着心地が気に入っている「BODHI」のニットを４色持ち。着方がわかっているアイテムならまちがいないし、ストレスなく着られるので“色違い”という選択肢もあり。」（樋口さん）







仕上げのレディな小物

「ポインテッドトゥの靴とミニバッグが加わることで、ニットのボリューム感が引き締まり、一気にレディな装いに。ラクさときちんと感を持ち合わせたローヒールのミュールは稼働率高め。」（樋口さん）







失敗しない「選び方のポイント」

