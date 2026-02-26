【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ】7月24日公開決定！ 特報映像を公開
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の本編映像が公開された。そして公開日が7月24日（金）に決定。2026年の夏は『ちいかわ』の夏となる。
＞＞＞新規場面カットをチェック！（写真4点）
イラストレーターのナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞、2022年から放送開始したアニメもYoutubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を大きく超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そして、数々の社会現象を巻き起こしてきた『ちいかわ』初の映画化が決定。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称
”セイレーン編” 。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノの完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。先日映画化が発表されると、SNS では発表直後からトレンドが関連ワードで埋め尽くされるなど、大きな話題に。本作を期待するたくさんの声が早くも溢れている。
そんな『映画ちいかわ』の本編映像がついに公開された。
1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。はたしてその先に待つもの、そしてその ”島のひみつ” とは……！？ 映画ならではの映像に加え、ファンにはおなじみの楽曲『ひとりごつ』がオーケストラアレンジで流れるなど、ちいかわたちを待ち受ける壮大な旅のはじまりを早くも予感させる、30秒の特報映像が公開された。
あわせて、ある島へ向かうため、船に乗り込み、ワクワクが止まらない様子のちいかわとハチワレ、切り株の上で寝っ転がっているうさぎに加え、愛用のさすまたを持ち、冒険に向かう直前の凛々しいちいかわとハチワレのバックショットの3点の場面カットも公開された。
今回公開された特報映像は、2月27日（金）より全国の映画館にて順次上映予定。情報解禁のたびに期待度がますます高まっていく『映画ちいかわ』、今後さらなる新情報もお見逃しなく。
（C）ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
