毎日のコーヒー時間を、自分の好みに合わせて細かく調整できる電動ミルが注目を集めています！

リンクスは39段階の粒度調整に対応し、朝の一杯をその日の気分に合わせやすいのが魅力です。

新生活シーズンに向けて、3月から販促強化が実施中。

リンクス「電動コーヒーミル」

販促強化開始：2026年3月価格：3,980〜8,980円（税込）サイズ：約72mm×高さ195mm販売場所：Amazon・楽天

キシマはインテリア雑貨の製造販売を手がけるブランドです。

リンクスは、挽きたての一杯を手軽に楽しめるよう設計された充電式の電動コーヒーミルです。

忙しい朝でも操作の手間を抑えながら、味わいの方向を調整できる家庭向けモデルです。

39段階粒度調整と選べるグラインダー仕様

粒度調整：39段階グラインダー素材：セラミック／ステンレスカラー展開：ブラック／木目調

粒度は本体外側の目盛りで調整でき、アメリカン風からエスプレッソ風まで味の方向を切り替えやすい構造です。

多くのミルで課題になりやすい調整時の手間を減らし、粉で手が汚れにくい運用に配慮されています。

粉砕方式はコニカルカッター式で、挽き目の均一性を保ちやすく、雑味を抑えたクリアな味を狙える仕様です。

セラミックは摩擦熱を抑えやすく、ステンレスは耐久性と粒度の安定感を重視したい人に向く素材です。

電源はリチウムイオン電池の充電式で、粉砕完了後は自動停止するため、準備中に別作業を進めやすくなっています。

ホッパー・本体・粉受けに分解でき、ホッパーと粉受けは水洗い対応で日々のメンテナンス負担も抑えられます。

毎日同じ豆を使っても、挽き目を変えるだけで味わいの印象はしっかり変わります。

朝は軽め、週末はしっかりめなど、生活リズムに合わせて一杯を作り分けたい人に相性の良いモデルです。

【ボタンひとつで毎朝の挽き目も香りも好みに合わせる！

リンクス「39段階に調整できる充電式電動コーヒーミル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. リンクス 電動コーヒーミルの価格はいくらですか？

価格は3,980〜8,980円（税込）です。

Q. リンクス 電動コーヒーミルのサイズ・重量は？

サイズは約72mm×高さ195mmです。

Q. リンクス 電動コーヒーミルはどこで購入できますか？

販売場所はAmazon・楽天です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボタンひとつで毎朝の挽き目も香りも好みに合わせる！リンクス「39段階に調整できる充電式電動コーヒーミル」 appeared first on Dtimes.