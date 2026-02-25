【エスターバニー】のぬいぐるみポーチがカプセルトイで登場！
キタンクラブより、「EstherBunny ぬいぐるみポーチ」が、2026年2月28日（土）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞EstherBunny ぬいぐるみポーチをチェック！（写真4点）
ティーンを中心に絶大な人気を誇る、韓国発のキャラクター『 エスターバニー』 が、ふわふわ素材のポーチになって登場。
キュートなお顔のぬいぐるみ仕様で、思わず触りたくなるようなやさしい手触り。２つのリボンをあしらい、エスターバニーの愛らしい表情をそのまま手のひらに。
内生地付きで、見た目の可愛さだけでなく高級感も感じられる仕上がりだ。リップやアクセサリーなどの小物入れにぴったりなサイズ感で、日常使いにもおすすめ。
ボールチェーン付きのためバッグなどに取り付けて、いつでもどこでも一緒に♪
”かわいい” と ”実用性” を兼ね備えた、エスターバニーファン必携のアイテムだ。
（C） esther kim. All Rights Reserved
