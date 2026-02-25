Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月25日は、縦型エルゴ設計で手首の負担を軽減しつつ、最大3台まで切替接続可能な、UGREEN（ユーグリーン）の｢Bluetooth & 2.5G 無線マウス｣ がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN ワイヤレス マウス Bluetooth & 2.5G 無線マウス 縦型 人間工学デザイン 6ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 静音マウス 1000/1600/2000/4000 DPI切替可能 電池式 Windows/Mac OS/Chromebookなどに対応 1,949円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

縦型エルゴ設計で手首を自然な角度に。作業効率を上げるUGREENの｢Bluetooth & 2.5G 無線マウス｣が25％オフ！

UGREEN（ユーグリーン）の｢Bluetooth & 2.5G 無線マウス｣ は、縦型エルゴ設計で手首の負担を軽減しつつ、最大3台まで切替接続可能。静音性と耐久性も備えた、多機能ワイヤレスマウスが25％オフとお買い得です。

本モデルは、人間工学に基づいた縦型エルゴ設計を採用。手を握るような自然な角度で操作できるため、手首のひねりを軽減し、長時間作業時の負担を抑えます。

デスクワーク中心の人にとって、マウス形状はパフォーマンスに直結する要素。一般的なフラット型からの乗り換えで、快適さの違いを実感しやすく、クリックは静音設計なので、周囲を気にせず作業できるのも嬉しいポイントです。

接続先切り替え機能を搭載した無線2.4GHz & Bluetooth。高耐久×カスタマイズ性も◎

接続はBluetoothと2.4GHzワイヤレスのデュアル方式に対応し、最大3台までのマルチデバイス切替が可能。PCとタブレット、仕事用と私用など、ボタンひとつでスムーズに行き来できます。

さらに、耐久性に配慮した設計に加え、機能割り当てに対応した6ボタン搭載とカスタマイズ性も◎。日常使いからビジネス用途まで幅広くカバーします。

｢Bluetooth & 2.5G 無線マウス｣ は、縦型エルゴ設計・最大3台切替・静音仕様と、欲しい機能をしっかり網羅。作業効率と快適性を両立したい人にフィットする1台です。

UGREEN ワイヤレス マウス Bluetooth & 2.5G 無線マウス 縦型 人間工学デザイン 6ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 静音マウス 1000/1600/2000/4000 DPI切替可能 電池式 Windows/Mac OS/Chromebookなどに対応 1,949円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月25日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp