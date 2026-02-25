精密農業とゲノム編集の進化を背景に、農業バイオテクノロジー市場の拡大ペースが加速しています。

2035年には5777億米ドル規模が見込まれ、食料生産の質と効率を同時に高める領域として注目が集まっています。

市場レポートを読み解くと、技術開発だけでなく規制対応や投資戦略まで一体で動いている流れが見えてきます。

レポートオーシャン「農業バイオテクノロジー市場最新動向分析レポート」

発表日：2026年2月24日市場規模（2025年）：2675億米ドル予測市場規模（2035年）：5777億米ドル年平均成長率（2025年〜2035年）：8％

農業バイオテクノロジーは、遺伝子工学や分子診断、組織培養などを活用して収量や耐病性を高める技術分野です。

今回の分析では、精密農業、バイオ肥料、AI・IoT活用の普及が今後10年の成長を押し上げるシナリオが示されています。

成長を支える技術領域

活用技術数：4技術（遺伝子工学／分子育種／分子診断／組織培養）用途区分数：4区分（除草剤耐性／複合形質／害虫耐性／その他）

CRISPR-Cas9のようなゲノム編集技術の普及で、狙った形質を持つ作物開発のスピードが上がり、現場で使える技術に近づいています。

土壌微生物を活用したバイオ肥料やバイオ農薬の導入も進み、化学肥料への依存を下げながら生産性を確保しやすい設計です。

需要拡大を後押しする導入背景

作物タイプ区分数：4区分（大豆／トウモロコシ／綿花／その他）主要企業数：12社

高品質な農産物への需要増加に加えて、労働力不足への対応が求められる中で、効率化できる技術への投資が強まっています。

AIとIoTを組み合わせた精密農業は、生育状況や土壌データをリアルタイムで把握し、施策を自動化できる点が現場目線でも大きな利点です。

規制対応と競争環境の注目点

地域区分数：5地域（北米／欧州／アジア太平洋／中東・アフリカ／南米）アジア太平洋の対象国・地域数：7区分（中国／インド／日本／豪州・NZ／韓国／ASEAN／その他）

遺伝子組換え作物や新規バイオ製品は承認プロセスが厳格なため、研究段階から規制適合を前提に設計する姿勢が重要になっています。

グローバル市場を視野に入れる企業ほど、輸出先ごとの基準差を織り込んだ開発体制を整え、商業化の確度を高める動きが進行中です。

収量向上と環境負荷低減を同時に狙える点が、農業バイオテクノロジー市場の強みです。

技術開発、規制対応、資金調達を一つの戦略でつなげる企業ほど、次の成長局面で優位に立ちやすくなります☆

【次世代農業の成長トレンドに注目！

レポートオーシャン「農業バイオテクノロジー市場最新動向分析レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 農業バイオテクノロジー市場の2035年予測規模はどのくらいですか？

2035年には5777億米ドルに達すると予測されています。

Q. 2025年から2035年までの年平均成長率はどのくらいですか？

予測されている年平均成長率は8％です。

