春休みに旅行の予定ある？

旅行やイベントなど、行きは最低限の荷物でもつい買い込んだお土産でスーツケースが閉まらないのはよくあること。容量のせいで欲しいものを諦めるのは悲しいですよね。かといって、現地で新たなバッグを買うのは、手間も出費も余計だし？

最初から大容量のバッグを持参すれば、マルっと解決です。

旅行を拡張するバッグ

4 SPRINGの「ずれないキャリーオンバッグ」は、スーツケースのハンドルを通して、さらにストラップを締めると固定できるバッグ。

ただ載せただけでは、重さの偏りや振動でズレちゃいますが、ストラップとハンドルポケット裏側の強力マジックテープのコンボで、前後も左右もズレにくくなっています。

水に強くて旅行以外にも

撥水生地を使っているので、ちょっとの雨でも中身を濡らさず安心。ジムやプールや海などで濡れたものをしまって、外に滲ませないって使い方もアリですね。

内側には2カ所、外側には1カ所のポケットもあります。小物を分けたりドリンクを入れたり、単体で持ち歩くときも活躍します。肩掛けと手提げでも使えるので、旅先ではコレだけ持ち歩くのも良いでしょう。

Image: 4 SPRING

たたむとちっちゃい

使わない時はたたんで、本体一体型のポーチにしまえば手のひらサイズ。見た目は350ml缶くらいの大きさですが、190gと軽いので全然荷物になりません。行きの荷造りで、コレくらいなら入りますよね。

大人買いでも受け入れる包容力

エコバッグはかさばるお土産が入り切りませんし、後々スーツケースと合体して転がせるなら、重いものを大人買いしても気になりませんね。4,480円でどうぞ。

Source: YouTube, 4 SPRING (1, 2)