KDDI¡¢au¸þ¤±ÂÑÅ¥¿å¤òÄÉ²Ã¤Ç¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹âÂÑµ×À¤ÎÄ¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE G07¡×¤òÈ¯É½¡ª3·î18ÆüÈ¯Çä¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê
|¤Ä¤¤¤ËÄ¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖTORQUE¡×¤Î¿·µ¡¼ï¤¬È¯É½¡ªau¤«¤é¡ÖG07¡×¤¬ÅÐ¾ì
KDD¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï25Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¸þ¤±Ä¶¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖTORQUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¥¹¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖTORQUE G07¡Ê¥È¥ë¥¯ ¥¸¡¼¥¼¥í¥í¥¯¡Ë¡Î·¿ÈÖ¡§KYG06¡Ï¡×¡ÊKyoceraÀ½¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¡¢È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëµþ¥»¥é¤Ç¤ÏTORQUE G07¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼Web¥µ¥¤¥È¡ÖTORQUE STYLE¡×¡Ê https://torque.kyocera.co.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢È¯ÇäÆü¤«¤é2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËTORQUE G07¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡ÖTORQUE G07 ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅê¹Æ¡×¤«¤éÍøÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¼Ì¿¿¤ò1·ï°Ê¾å¿·µ¬Åê¹Æ¤·¡¢ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç500¿Í¤Ë¿·µ¡Ç½¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥×¥é¥¹¡×¤Î¥¿¥°¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ TORQUE¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
