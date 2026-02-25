¡ÚWBC¡Û£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ø ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»î¤µ¤ì¤¿Êá¼ê¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤¬¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤
ÂçÃ«æÆÊ¿¡ßÃæÂ¼ÍªÊ¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹WBC2023·è¾¡ÈëÏÃ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡WBC·è¾¡¤Î¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿ºÇ½ª²ó¡£¤³¤Î²ó¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ì¤ÐÀ¤³¦°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»î¤¹¨¡¨¡¡£
¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡©¡Û
·è¾¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò²¼¤·¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤êÊú¤¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¡¡photo by Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë"»î¤µ¤ì¤¿"ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éµå¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤ÏæÆÊ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Øº£Æü¡¢°ìÈÖ¡¢¼«¿®¤¢¤ëµå¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢æÆÊ¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¡¼¡¢ËÍ¤ò»î¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¥ª¥ì¡¢»î¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ......¡×
¡¡ÃæÂ¼¤¬¸À¤Ã¤¿"æÆÊ¿¤Î¸ÀÍÕ"¤È¤Ï¤³¤ì¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¡¢»×¤¨¤ÐÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬Êá¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½éµå¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëð÷¤¯¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤À¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼Êá¤ì¤ë¤«¤Ê¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï¤µ¤¹¤¬ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢½éµå¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È³Î¿®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¤Î¡¢¤·¤«¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊá¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¡¢ÂçÃ«¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ºÆ¤Ó¡¢¤½¤Î"¥³¥³¥í"¤òÃæÂ¼¤ËÌä¤¦¡£
¡Ö¤À¤Ã¤ÆæÆÊ¿¤Ã¤Æ°Æ³°¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î½é¤á¤Æ²ñ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹çÎ®¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÍ¤¬¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤Æ¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ì¤Ð¡¢æÆÊ¿¤â¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÚÁ°²ó¤è¤ê¤âµ÷Î¥´¶¤Ï¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¡Û
¡¡ÃæÂ¼¤Ï£³Ç¯Á°¤âº£Ç¯¤â¡¢WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÌî¼êºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÂçÃ«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤â¤½¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Î³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÃæÂ¼¤¬ÂçÃ«¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤à¤·¤íÂçÃ«¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âº£²ó¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤À¤«¤é¤à¤·¤íµ÷Î¥´¶¤Ï¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢Êá¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¨¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¿¤Þ¤Ç¸À¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°²ó¤ÎWBC¤Ç½é¤á¤Æ°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢º£Âç²ñ¤â°ú¤Â³¤¤¤¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óæÆÊ¿¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Îµ÷Î¥´¶¤ÏÁ°²ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤«¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÊ¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ°²ó¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡Û
¡¡º£²ó¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃæÂ¼¡¢1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼ã·î·òÌð¤Î£³¿Í¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¼ã·î¡¢ºäËÜ¡¢ÃæÂ¼¤Î£³¿Í¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤´¤È¤ËÃ´ÅöÀ©¤òÉß¤¯°Õ¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î£¶Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢£³·î£·Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡¢£³·î£¸Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·¤È¡¢£³¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î»³ËÜ¤È¤È¤â¤Ë2021Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã·î¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤â»³ËÜ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºå¿À¤ò»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï¡¢µð¿Í»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ûÌî¤ÈÁÈ¤à¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÂ¼¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ûÌî¤µ¤ó¤È¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢ÂÐÀï¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÊá¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹......¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤«¡¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Ë«¤á¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÍè¤¿°Ê¾å¤Ï¼çÀï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºäËÜ¤È¼ã·î¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸åÇÚ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥³¥¤¥Ä¤é¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢ÃæÂ¼¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ½ÐÃÙ¤ì¡¢¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ï74»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï¸Å²ìÍ¥Âç¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏºäËÜ¤ä¼ã·î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îº²¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤óº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀï°ìÀï¡¢Àï¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡£Á°²ó¤â¹ÃÈå¡ÊÂóÌé¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤Âç¾ë¡ÊÂî»°¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ÎËÍ¤Ï½çÈÖ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é£³ÈÖÌÜ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ê°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¡Ë£³ÈÖÌÜ¤Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤¯¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂåÂÇ¤È¤«ÂåÁö¤¬½Ð¤¿¤¢¤È¤Î»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê......¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤³¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Þ¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×