【ちいかわ】絵本のようなカードウォレットで毎日一緒におでかけ！
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHameeより、『ちいかわ』のデザインが特徴的な「ちいかわ BookType MagSafe対応カードウォレット」が、Hamee公式オンラインストアにて、2026年2月25日（水）より販売予定だ。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが手掛けるX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっぴりハードな日々の物語だ。
2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めている。
本製品は、iPhoneの背面にMagSafeでピタッと簡単に装着できるカードケース。まるで小さな本のような可愛らしいフォルムと、開閉しやすいマグネットボタン仕様で、デザイン性と使いやすさを両立している。
デザインは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」の4種類。
内側にはカードポケットを2カ所（各1枚、計2枚）備え、カードが飛び出しにくい形状設計のため、日常使いでも安心してお使いいただける。
さらに、電波干渉防止シートを内蔵しており、交通系ICカードや電子マネーカードを収納したままご利用いただける。
また、ストラップホール付きのため、お手持ちのストラップを取り付ければ、IDケースのように首から下げて持ち歩くことも可能だ。
毎日のお出かけが、ちいかわたちと一緒で、もっと楽しくなりそう。
