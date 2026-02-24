FRUITS ZIPPER、390人のファンと初共演　明治「果汁グミ」新WEBCM公開

株式会社明治は、「果汁グミ 推し味フルーツミックス」の新発売に伴い、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを起用したWEBCM「ミックスしあうと、私たちはも〜っと輝く！」篇を、2月24日より公開しました。

今回のCMは、メンバーとファンクラブで募集した390名もの学生ファンが初共演し、ミッ（3）ク（9）スにちなんだ大迫力の“ミックスダンス”を披露する内容となっています。

■ ファン390人と作り上げた青春感あふれるWEBCM

WEBCMは、メンバーがスマートフォンの縦型動画でダンスチャレンジを撮影している、日常のひとコマのようなシーンからスタートします。

鎮西寿々歌さんの「じゃあ、撮るよー！」の掛け声を合図に画面が横型へ切り替わると、楽曲「JAM」に乗せて、果汁グミの横断幕を持った390人のファンが一斉に登場。

それぞれのメンバーカラーの衣装を身にまとったファンたちと息の合った“ミックスダンス”を披露した後は、場面が校庭へ。FRUITS ZIPPERを中心に大きな輪になって踊りながら、さまざまな果汁グミがミックスされていく世界観を表現します。

ラストは「ミックスしあうと、私たちはも〜っと輝く！」というセリフと共に、上空からのドローン撮影による人文字で、カラフルな「果汁グミ」の文字が校庭に浮かび上がるという、圧巻かつエモーショナルな映像に仕上がっています。

■ メンバーが解説する「#全力ミックスチャレンジ」動画も公開

WEBCMの公開と同時に、メンバーがさまざまなことに全力で挑む企画「#全力ミックスチャレンジ」もスタート。第一弾として、CM内の“ミックスダンス”を全員で踊る振り付け動画が公開されました。

動画内では、ダンスのポイントを字幕でわかりやすく解説。「見て楽しむ」だけでなく、そのまま真似して「踊って楽しむ」ことができる内容となっています。今後も各メンバーによるチャレンジ企画が順次公開される予定とのことです。

■ メイキング映像では黄色い歓声とサプライズボードにメンバー大興奮

快晴の青空の下で行われた撮影。FRUITS ZIPPERが現場に登場し「おはようございます！」と挨拶すると、集まった390名のファンから地鳴りのような歓声と拍手が湧き起こり、現場は一気に高揚感に包まれました。

仲川瑠夏さんも「若いエネルギーに満ちあふれていて、みんな『チーム！』って言ったりとか、雰囲気が本当に楽しくて、心から撮影を楽しんでいます」と嬉しそうに語るなど、終始和やかなムードで撮影は進行しました。

また、撮影後のインタビュー部屋では、参加したファン390名からのメッセージが書かれたパネルがサプライズで用意されました。

これを見つけたメンバーは「すごーい！」「かわいい！」と大興奮。櫻井優衣さんが一つひとつのコメントを食い入るように見つめたり、松本かれんさんが「“生まれ変わっても、またかれんちゃんを見つけるよ”って書いてある！かわいすぎる」と喜んだりするなど、ファンからの愛をしっかり受け取っていたようす。

最後は「飾りたいから持って帰っていいですか？」とリクエストし、大切に持ち帰ったという心温まるエピソードも明かされました。

■ 念願叶った「果汁グミ」のCM出演 初体験づくしの撮影を振り返る

撮影後のインタビュー（※月足天音さんは体調不良のため欠席）では、今回の“初づくし”の撮影や、グループとしての今後の目標についてメンバーが思い思いに語りました。

以前から「いつか果汁グミのCMができたらいいね」と話すほどグミが大好きなグループということもあり、仲川さんは「念願の撮影ができてすごく楽しかったです」と喜びを爆発。それぞれの担当フルーツを持つメンバーが集まって“ミックス”された今回の新商品について、「パッケージにも私たちの推しカラーが入っているのでゲットしてほしいです！」とアピールしました。

ファンとの共演については、鎮西さんが「寒い中での撮影だったのにテンションを上げて『かわいい！』と言ってくれたり、（真中まなが）『麗しい』と言われていたりして（笑）」と笑顔で回顧。「私たちも個性的ですが、推してくれているみんなもすごく個性があって『ふるっぱー最高！』って思いました」とファンとの絆を再確認した様子でした。

また、大勢のファンとの共演やドローンを使った人文字演出など、今回の現場は“初”体験づくしだったそうで、早瀬ノエルさんも「初めてなことがいっぱいな撮影でした」と新鮮な驚きを口にしています。

グループとしての今後の展望を聞かれると、真中さんは「私たちは“原宿から世界へ”を掲げているので、海外の音楽プロデューサーの方々とか、海を越えてどなたかとミックスできたらいいなともくろんでおります」とグローバルな野望を告白。

さらに松本さんは「FRUITS ZIPPERは歌声が7人それぞれ全然違うところが推しポイント。ミックスしてみんなで歌うところもすごく素敵だなって思うので、そこです！」と、メンバーの個性が交わるグループの強みを誇らしげに語ってくれました。

■ SNSで2万票超から選ばれた「果汁グミ 推し味フルーツミックス」

今回発売される「果汁グミ 推し味フルーツミックス」は、2025年春にSNSで実施された「ミックスしたい果汁グミの味3種」企画（総投票数2万1636票）から誕生した期間限定商品です。見事上位に選ばれた「もも」「パインアップル」「りんご」の3つのフルーツの濃厚でジューシーな味わいを一度に楽しむことができます。

心地よい歯切れの良さ（かみごたえチャート2）で、パッケージデザインは全3種類。それぞれに異なる「グミ推し格言」が書かれているのもポイントです。2月24日より発売開始。価格はオープンプライスです。

