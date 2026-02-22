ハネムーンプランナーと夫が不倫!?幸せ絶頂からドン底へ…新婚旅行の裏で始まった裏切り！妻が暴く衝撃の末路【作者に聞く】
新婚旅行のはずが、まさかの不倫劇へ――。幸せの絶頂にいた妻が突き落とされたのは、夫とハネムーンプランナーによる裏切りだった。SNSでスカッとする実話系漫画を発信しているぽん子(@ponko008)さんの「ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路」は、巧妙な手口と衝撃の展開で読者をざわつかせている話題作である。本作の見どころと制作の裏側について、作者本人に話を聞いた。
物語は、旅行会社で働くみゆのもとに訪れた新婚夫婦から始まる。夫はハンサムで収入も高そうな理想のタイプ。対照的に妻を地味だと見下したみゆは、やがて常識を逸脱した行動に踏み出す。なんと、夫婦が帰ったあと、書類に記された連絡先を使い「奥様へのサプライズに協力します」と夫へ接近したのだ。
新婚であることを知りながら距離を縮め、密会を重ねていく姿は、静かな狂気すら感じさせる。幸せの象徴だったハネムーンが、いつしか裏切りの舞台へと変わっていく展開に、読者は息をのむことになる。
■実話をもとに描くスカッと漫画、その原点とは
ぽん子さんの作品は、不倫を中心に自身が見聞きした話や読者から寄せられた体験談をもとに構成されている。創作を始めた背景について、「会社員時代、妊娠中に仕事の過労で入院したことをきっかけに、苦しい気持ちを漫画にしてスカッと昇華させたい！と思い、描くようになりました」と語っている。
現実のエピソードをベースにしながらも、エンターテインメント性を加えることで、読後に爽快感が残る作品づくりを目指しているという。読者から寄せられるタレコミには想像を超える内容も多く、作者自身も驚かされることが少なくないそうだ。
「どのタレコミもそうですが、事実は小説よりも奇なり、衝撃を受けます。そしてもっと驚きなのが、『こんな人本当にいるのかな？』と思いながらも漫画にすると、読者から『似たような人がいます！』という声が少なからず届くので、さらに驚きます…」
■ゾクッとする表情表現と“続きが気になる”構成へのこだわり
作品の魅力を支えているのは、人物の感情をむき出しにした演出だという。ぽん子さんは制作時のポイントについて、こう明かしている。「こだわりは、やばい人たちの表情です。人間の汚さを煮詰めたような、思わずゾクッとする表情を大げさに描くようにしています！また、エンターテインメントなので、各話は必ず続きが気になるコマで終わらせ、読むのが楽しみになるように工夫しています」新婚とわかりながら近づくみゆ、誘惑にあっさり落ちてしまう夫。2人が築く危うい関係は、ページをめくるごとに緊張感を増していく。
■漫画化で過去を笑い話に、投稿者からも反響届く
印象的だった感想について尋ねると、実話の提供者から届いたメッセージが特に心に残っているという。「漫画にさせていただいた方から『ずっと嫌な思い出でしたが、漫画にしてくださったおかげでスッキリしました！友達とも笑いながら読んでいます』と感想のDMをいただきました。自分の漫画が、ちょっぴり人の役に立てたんだ！と感じた瞬間でした」と当時の気持ちを振り返った。
もし現実で“やばい人”に出会ったらどうすればよいのか。ぽん子さんは「1.距離を取る、2.観察する、3.ぽん子にタレコミを入れる。この3手順で笑いに変えましょう！」とユーモアを交えてアドバイスする。最後に今後の活動についても「今後もInstagramやブログで連載を続けていきますので、ストレスがたまったらぜひのぞきに来てください！」と語ってくれた。
許されない裏切りを前に、妻はどのように真実を暴いていくのか。そして夫とハネムーンプランナーに待ち受ける結末とは――。続きが気になる読者は、ぽん子さんのInstagramやブログをチェックしてみてほしい。
取材協力：ぽん子(@ponko008)
