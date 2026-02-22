侍Jはソフトバンクに13-3で大勝

日本代表「侍ジャパン」は22日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」に13-3で勝利した。降雨の影響もあり、試合が中断するなど難しい展開だったが、最後の最後にナインよりも存在感を示した人物がいる。

侍ジャパンは初回に先制されるも、その裏に佐藤輝明内野手の適時打で同点とし、森下翔太外野手、源田壮亮内野手の適時打などで計4点を奪って逆転した。2回、3回にも追加点を挙げて一気に試合を決めた。4回裏には強烈な雨が降り出し、5回表終了後に試合は中断。約15分後に再開され、その後も集中力を切らさなかった。

グラウンドコンディションについて、小久保裕紀監督が何度か審判団に意見を求める場面もあった。7回表終了後に両軍指揮官が集まり、試合終了が決定。ナインはベンチから姿を見せて整列し、スタンドにいたファンに挨拶した。

その時だった。誰よりも深々とお辞儀をしていたのが、松田宣浩野手総合コーチだった。侍ジャパン側のスタンドだけでなく、自身が長く在籍したソフトバンク側のスタンドにも挨拶。SNS上では「マッチホークスサイドにも深くお辞儀してた」「さすがだ」と好感の声が寄せられた。（Full-Count編集部）