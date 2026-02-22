川崎希の夫・アレクサンダー「可愛すぎ」愛娘の華やかドレス姿披露「そっくり」「真剣な表情が愛おしい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが2月21日、自身のInstagramを更新。ドレス姿の娘を公開した。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「遺伝子最強」華やかドレス姿の娘
アレクサンダーは「可愛すぎ」「＃発表会」というコメントを添えて、長女が椅子に座って髪を整えてもらっている様子を投稿。ピンクのパーカーに、黄色やピンクの花飾りがついた赤のチュールスカート姿を披露した。高くまとめた髪には、大きな赤い髪飾りが付いており、少し緊張したような大人びた表情を見せている。
この投稿には「めちゃめちゃ可愛い」「遺伝子最強」「何の発表会だろう」「プリンセスみたい」「美人さん」「背筋が伸びてて美しい」「アレクパパ、メロメロじゃん」「真剣な表情が愛おしい」「そっくり」などの反響が寄せられている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
