Twitter¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ä¥¤¥Ð¥º¤òµÏ¿¤·¤¿¥³¥Þkoma(@watagashi4)¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤ºî¡Ö²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½÷¤Î»Ò¤È¶á¤¯¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¡×¡£¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË½÷¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯Îø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£²ñ¤¨¤½¤¦¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢À¼¤À¤±¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸À¤¬¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Îµ²±¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤ë¡£
¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ÅÄÅè¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ã¥±ÊÛÅö¤Ï¡ÈËèÆü¤Ç¤â¿©¤¤¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÃë¤Ë2¤ÄÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÆ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¤âÃíÊ¸¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÂçÎÌ¹ØÆþ¤¬È¯À¸¡£¤ªµÒ¤¬ÊÛÅö¤òÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Å¹Ä¹¤Ï¡ÖÂçÎÌ¹ØÆþ¤ÏÁ°ÆüÃíÊ¸¤Ç¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¤ªÁÚºÚÃ´Åö¤ÎËå¡¦¤¢¤«¤ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÅÏ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÅÅÏÃ±Û¤·¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤¢¤«¤ê¤È¡¢¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÅÄÅè¡£»Ñ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¡¢ÆÉ¤àÂ¦¤Î¿´¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÍÉ¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ï¢ºÜÅö»þ¤ÏTwitter¤ÇÅ¸³«Í½ÁÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Êª¸ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È¿Í¥¿¥é¥·¡É¤À¤±¤É¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ
¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÅè¤Ï¡¢¤µ¤é¤ê¤È¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¿Í¥¿¥é¥·¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·ºî¼Ô¤Ï¡ÖÅÄÅè¤Î´é¤ò²á¾ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤ËÉÁ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈ¿±þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯
¥³¥Þkoma¤µ¤ó¤ÏTwitter¾å¤Ç¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëTwitterÌ¡²è¤Ï¾¦¶È¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ËÄùÀÚ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉÁ¤¤¿¤¯¤Æ´®¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤ÎÂ©È´¤¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬À©ºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ö½é¤á¤«¤é»æ¤Ç»Ï¤Þ¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç1ËÜ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¢¤²¤ëÊý¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤«¤é¤â¡¢WebÈ¯¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Í¥¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÎÍýÍ³¡¢°¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤ÎÇØ·Ê
¥³¥Þkoma¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÊÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿ÍÍÍ¤Î»×¹Í¤ÎÎ¢¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äº¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÍÆñ¤¯Äº¤¯¡¢¤½¤·¤Æ½ÐÍè¤ì¤Ð¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ê¢¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤È¤«¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤ß¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÁ¤¯¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²¹ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÅÏÃ¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦2¿Í¤ÎÎø¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤ÎÎø¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¸å¤âÂ³¤¯¡È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤ÊÔ¡É¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÅè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¢¤«¤ê¤Î¥É¥®¥Þ¥®¤·¤¿É½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀÅ¤«¤ÊÎø¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¶»¤¬¾¯¤·¤À¤±Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥³¥Þkoma(@watagashi4)
