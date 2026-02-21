AI¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 60¡×¡¡UQ¥â¥Ð¥¤¥ë
KDDI¤Ï¡¢¡ÖUQ mobile¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ömotorola edge 60¡×¤ò2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¡£
PANTONE¥«¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë
PANTONE¥«¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¤ËÌó6.7·¿¡Ê2712¡ß1220¥É¥Ã¥È¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¡£AIµ¡Ç½¡Ömoto ai¡×¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ömoto ai¡×ÂÐ±þ¤Î5000Ëü²èÁÇ¡¦¹³Ñ¡¢5000Ëü²èÁÇ¡¦Ä¶¹³Ñ/¥Þ¥¯¥í¡¢1000Ëü²èÁÇ¡¦Ë¾±ó¤Î3´ã¥«¥á¥é¤òÇØÌÌ¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë¡£Á°ÌÌ¥«¥á¥é¤Ï5000Ëü²èÁÇ¡£
OS¤Ï¡ÖAndroid 16¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥á¥â¥ê¡¼¤Ï8GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï128GB¡¢microSDXC¡ÊºÇÂç1TB¡ËÂÐ±þ¡£¡ÖMIL-STD-810H¡×½àµò¤ÎÂÑ¾×·â¡¢IPX8ËÉ¿å¡¢IP6XËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5200mAh¡£µÞÂ®½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¥·¡¼¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§¡£