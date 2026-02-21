¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¥«¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼½Ð¤Þ¤·¤¿
¥«¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ï¡© ¡Ö¶Ë¾®¡×¤Ï¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
2·î4Æü¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤«¤éÄ¶¾®·¿¥«¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ö200-CAR124AC¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¡õ´ÊÃ±È´¤¼è¤êÍÑ¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤
¡Ö200-CAR124AC¡×¤Ï¡¢¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¥ß¥Ë¥ß¥Ë¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
ÁõÃå»þ¤Ë½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤ò¼ÙËâ¤»¤º¡¢¼ÖÆâ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤®¤ë¤ÈÈ´¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»Ø¤ò¤«¤±¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÈ´¤¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç65W½ÐÎÏ¤Ç¥Î¡¼¥ÈPC¤âµÞÂ®½¼ÅÅ
¾®¤µ¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£USB-C¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB-A¥Ý¡¼¥È¤¬³Æ1¤º¤ÄÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹2Âæ¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¤ÏÃ±ÆÈ»ÈÍÑ¤ÇºÇÂç65W¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢MacBook Air¡¿Pro¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¡¢ºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢iPhone¤äAndroid¡¢iPad Pro¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤âÍ¾Íµ¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤¹¤®¤¦¤ë¤¨¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¡Ö200-CAR124AC¡×¡¢Æ³ÆþÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
