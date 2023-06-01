「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）サッカー日本代表のスタメンが発表され、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝、ＭＦ前田大然（２８）＝セルティック＝らが名を連ねた。世界ランキング１８位の日本は８大会連続８度目のＷ杯出場。悲願のＷ杯優勝を目指す戦いが幕を開ける。負傷で選外となったＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝