【NICI×OUTDOOR PRODUCTS】かわいいぬいぐるみキーホルダー第2弾！
ドイツのぬいぐるみブランド『NICI（ニキ）』と、『OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）』がコラボレーションした、第2弾のぬいぐるみキーホルダーが、2026年3月10日（火）から順次発売される。
＞＞＞ぬいぐるみキーホルダーをチェック！（写真5点）
NICI（ニキ)とは、こだわりの品質と遊び心に満ちた豊富なキャラクターが特徴の、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみブランド。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐるみを、という夫婦の想いから誕生し、今では世界中で親しまれるブランドに成長している。2009年にアントレックスが日本総代理店としてスタートし、ギフトショップを中心に様々なマーケットに展開。アパレルブランドとのコラボなど幅広い層に発信し、最近では中高生を中心にキーリングやフィギュアポーチが注目されている。
アウトドアプロダクツとは、1973年、アメリカ西海岸ロサンゼルス、アルトシュール兄弟の強い思いによって誕生したブランド。1970年代後半に考案されたデイパック "452U" は、ブランドの代名詞。現在バッグに加え、ウェアやシューズ等の日用品を幅広く展開するライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されている。
そんな２つのブランドがコラボレーション。
昨年デビューした大好評のOUTDOOR PRODUCTSのデイパックを背負ったぬいぐるみキーホルダーに加え、今回はそのデイパックと肩を並べる定番アイテム ”ロールボストン” バージョンで登場。NICI の人気キャラクターのゴールデンレトリバー、クロシバ、シュナウザー、ヒヨコ、モンキー、パンダの6種がOUTDOOR PRODUCTSのロールボストンを斜めがけにしているぬいぐるみキーホルダー。
バッグの色は、パープル、オレンジ、グリーンの全3色で、現行で展開しているロールボストンとリンクしたカラーなのもポイント。360度どこから見てもキュンとする可愛さで、マイバッグに付けたり、プチギフトにもおすすめだ。
＞＞＞ぬいぐるみキーホルダーをチェック！（写真5点）
NICI（ニキ)とは、こだわりの品質と遊び心に満ちた豊富なキャラクターが特徴の、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみブランド。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐるみを、という夫婦の想いから誕生し、今では世界中で親しまれるブランドに成長している。2009年にアントレックスが日本総代理店としてスタートし、ギフトショップを中心に様々なマーケットに展開。アパレルブランドとのコラボなど幅広い層に発信し、最近では中高生を中心にキーリングやフィギュアポーチが注目されている。
そんな２つのブランドがコラボレーション。
昨年デビューした大好評のOUTDOOR PRODUCTSのデイパックを背負ったぬいぐるみキーホルダーに加え、今回はそのデイパックと肩を並べる定番アイテム ”ロールボストン” バージョンで登場。NICI の人気キャラクターのゴールデンレトリバー、クロシバ、シュナウザー、ヒヨコ、モンキー、パンダの6種がOUTDOOR PRODUCTSのロールボストンを斜めがけにしているぬいぐるみキーホルダー。
バッグの色は、パープル、オレンジ、グリーンの全3色で、現行で展開しているロールボストンとリンクしたカラーなのもポイント。360度どこから見てもキュンとする可愛さで、マイバッグに付けたり、プチギフトにもおすすめだ。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優