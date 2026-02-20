夜はりくりゅうらと一緒に過ごす

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織、銅メダルを獲得した中井亜美が20日、決戦から一夜明け現地で会見に出席した。民放各局で生中継され、一睡もできなかったという坂本の前夜の過ごし方にSNS上のファンからは「面白くて笑っちゃった」などと笑撃を呼んでいる。

最後の五輪で銀メダルを獲得。演技後には涙した坂本だったが、一夜明けたこの日はすっきりした表情で会見に出席した。一睡もできなかったというが、夜はペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一らと過ごしたという。

どんな話をしたか、記者から問われると坂本は「なんか、璃来と龍一くんの、夫婦喧嘩みたいなのをずっとひたすら聞いてて（笑）。いつもするんですよ、あの二人。龍一くんが『かおちゃん聞いてよ、璃来がさ……』みたいに話し始めて、でも璃来が『龍一くんが！』みたいに言い返して。それを一生聞いてました（笑）」と暴露し、会場の笑いを誘っていた。

地上波各局がこの会見の様子を伝えており、視聴者からは「面白くて笑っちゃった」「りくりゅうの夫婦喧嘩暴露してて草」「りくりゅうの夫婦喧嘩リークされるw」「ああ、かおちゃん笑ってるよかった かおちゃんの笑顔は宝物」「夫婦喧嘩は草すぎる‥!!」「私もりくりゅうの夫婦喧嘩みたいな話一生聞きたい」などの声が上がっていた。

今大会、最も注目されたりくりゅうのほっこりエピソード。さらに飾らない坂本の“リーク”でフィギュアファンを和ませていた。



