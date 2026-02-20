「ワンピース」“水水肉”再現メニューにウソップ＆ニコ・ロビンも大満足！期間限定コラボカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」が渋谷PARCOにてオープン
東映アニメーションとパルコは、東京・渋谷PARCO 6階にリニューアルオープンした「THE GUEST CAFEBY PARCO」にて、大人気アニメ「ONE PIECE(ワンピース)」とのコラボレーションカフェを、2026年2月7日より期間限定で開催している。前日の2月6日には内覧会が実施され、ウソップ役の山口勝平さん、ニコ・ロビン役の山口由里子さんら声優陣が出席。それぞれのキャラクターの名シーンを再現したメニューの試食レポートや、カフェの見どころなどを話した。
【写真を見る】ファンなら一度は食べてみたい“水水肉”を再現した「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」(1980円)
■「ワンピース」声優陣が水水肉入りラーメン＆タコパを実食
コラボカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」では、“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海賊たちの大冒険のなかで描かれたさまざまな名シーンをテーマに、麦わらの一味をはじめとするキャラクターたちのドラマを追体験できるような特別なコラボメニューを提供する。
第1弾のメニューとして、ファンなら一度は食べてみたいと願った“水水肉”を再現した「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」(1980円)や、作品上ではセリフのみで登場し、一体どんな食べ物なのかとファンの想像をかき立てた、Mr.2 ボン・クレーの大好物を再現した「『じょ〜〜〜ダンじゃなァいわよーーーう!!!』タコパフェ」(1870円)などを展開。そのほかにも、ナミやウソップ、チョッパーの名シーンを再現したメニューや、限定カップにて提供するキャラクターオリジナルドリンク(各990円)なども注文できる。
山口勝平さんと山口由里子さんは「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」、「『じょ〜〜〜ダンじゃなァいわよーーーう!!!』タコパフェ」をはじめ、それぞれの扮するキャラクターをイメージした「『おれは元から!!!ネガティブだァ!!!!』ペローナびっくりクッキーアイスサンド」(1870円)、「『やだ ベタベタするわ』 シャボンディ パングラタン」(1870円)などを実食。
ちなみに「麦わら塩ラーメン〜水水肉〜」は、海の風薫る特製塩ラーメンに水の都「ウォーターセブン」名物の“水水肉”を再現し、トッピングした一品。水水肉はふわふわの香味鶏肉団子を照り焼き餡で包んだ、汁気たっぷりの不思議食感で、2人は原作に登場したときからずっと気になっていた水水肉を、ついに食べることができて感動したと話す。
【山口勝平】僕はもともと塩ラーメンが好きなので、すごくおいしかったです。特にこの水水肉は「ワンピース」ファンの方からすれば、一番興味を惹かれる食べ物だと思うんですね。ウォーターセブンで出てきて、「どんな食感なんだろう？」と誰もが思ったであろう、あの水水肉を、ものすごく工夫して再現されたといいますか。ルフィが食べているのを見て、羨ましく思っていたんですけど、それをこうして自分も食べられるっていうのはすごくうれしくて。食感に関しては、食べてみてのお楽しみ……ということで、ここではあえて言いませんが、これは食べる価値のあるメニューですね。
【山口由里子】勝平さんが隠すので、私はむしろ言っちゃいますね(笑)。水水肉は、ライスペーパーでお肉とソースをコーティングすることで、ふわふわの食感を再現した料理なんですけど、これが本当においしいので、コラボカフェに来られた際はぜひ、召し上がっていただきたいです。
“タコパ”こと「『じょ〜〜〜ダンじゃなァいわよーーーう!!!』タコパフェ」は、甘酸っぱいタコ足ゼリーにいちごムースやブルーソルトアイス、スポンジなどを合わせた、食べ応えのあるパフェ。Mr.2 ボン・クレーの動きを再現した、くるくる回転する台座に乗せて提供される一品で、背面には「盆暮れ」と書かれているところもファンにはたまらないポイントだ。こちらのタコパフェについては、おすすめの食べ方などを話してくれた。
【山口勝平】食べる際に注目していただきたいのがパフェの色合いですね。実はこちら、ボンちゃんの衣装を意識したカラーリングになっているんですよ。こういった細かいところにもこだわりが詰まっていて、おもしろいですね。
【山口由里子】そのままでももちろんおいしいんですけど、私は混ぜて食べることをおすすめします。そうすることで、甘さの中に酸味や塩味も感じられる独特の味わいになって。これがめちゃくちゃおいしいので、よかったら試してみてください！
カフェの利用者には、オリジナルデザインの「ONE PIECE CAFE GENE ランチョンマット」(全2種)が用意されるほか、オリジナルコラボレーションメニューを1点注文するごとに、作中の名シーンを切り取った「ONE PIECE CAFE GENE オリジナルコースター」(全20種)もランダムで1枚、配布されることになっている。開催期間中は何度も通い、こちらのコンプリートを目指すのもおもしろそうだ。
また、併設されたグッズショップでは、麦わらの一味の躍動感あふれるキービジュアルや、食べ物を持ったルフィたちのキュートなミニキャライラストがデザインされた「ワンピース」グッズも多数販売している。食事を楽しんだあとはこちらにも立ち寄って、気になるグッズを物色してみてはいかがだろう。
【東京・渋谷】
期間：第1弾2026年2月7日〜3月30日(月)、第2弾4月1日(水)〜5月18日(月)※オリジナルコラボレーションメニューが入れ替わります。
会場：THE GUEST CAFE BY PARCO 渋谷PARCO店(渋谷PARCO 6階)
時間：10時〜21時(LO FOOD20時 / DRINK20時30分)
【愛知・名古屋】
期間：第1弾2026年3月13日(金)〜4月27日(月)、第2弾4月29日(祝)〜6月15日(月)※オリジナルコラボレーションメニューが入れ替わります。
会場：THE GUEST CAFE BY PARCO 名古屋PARCO店(名古屋PARCO 西館 3階)
時間：10時〜20時(LO FOOD19時 / DRINK19時30分)
【大阪・心斎橋】
期間：第1弾2026年3月7日(土)〜4月22日(水)、第2弾4月24日(金)〜6月8日(月)※オリジナルコラボレーションメニューが入れ替わります。
会場：THE GUEST CAFE BY PARCO 心斎橋PARCO店(心斎橋PARCO 6階)
時間：10時〜20時(LO FOOD19時 / DRINK19時30分)
取材・文＝ソムタム田井
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
