老後は働かず、夫婦で趣味の「旅行」を楽しみたいと考えています。貯金1000万円に、月20万円ほどの年金がもらえれば大丈夫でしょうか？

65歳以上夫婦無職世帯の家計実態

総務省統計局「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における家計収支は、月の実収入が25万2818円、消費支出が25万6521円、非消費支出が3万356円で、月約3万4000円の赤字となっています。

質問のケースでは、年金月20万円と仮定していますが、これは平均的な高齢夫婦無職世帯の実収入より約5万円少ない水準です。同じ支出水準で生活すると仮定すると、毎月8万円程度の不足が生じる計算になります。年間では約96万円の赤字です。

単純計算で、貯金1000万円をこの不足分の補てんに充てるとすれば、約10年で取り崩すことになります。もちろん、実際の支出は家庭ごとに異なりますが、統計上の平均値を前提にすると、年金月20万円のみでは生活費を十分に賄えるとは限りません。



旅行費用をどの程度見込むか

旅行を楽しみたい場合、追加支出も考慮する必要があります。観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値（確報）」によれば、日本人の国内旅行1人1回当たり旅行支出（旅行単価）は4万6585円です。

これには、参加費や交通費、宿泊費、飲食費のほか、買い物代、娯楽等サービス費などが含まれています。

夫婦2人で年2回国内旅行する場合、4万6585円×2人×2回＝約18万6000円が年間の目安になります。年4回であれば約37万円です。海外旅行の場合は、行き先によってさらに費用がかさむケースもあるでしょう。

一方、前述の家計調査によると、65歳以上夫婦無職世帯の教養娯楽費は月平均2万5377円です。年間では約30万円となります。この中に旅行費も含まれるため、旅行回数を増やす場合や海外旅行に行く場合は、平均的な教養娯楽費を上回る支出になる可能性があります。



「ゆとりある老後」との比較

公益財団法人生命保険文化センター「2025（令和7）年度生活保障に関する調査（速報版）」では、夫婦2人の老後の最低日常生活費は平均で月約24万円、ゆとりある老後生活費は月約39万円台とされています。

ゆとりある生活費との差額は月15万円程度で、この上乗せ分の使途として「旅行やレジャー」が59.5％と最も多く挙げられています。つまり、多くの人が旅行を「ゆとり部分」に位置付けていることが分かります。

今回のケースの年金月20万円は、最低日常生活費の水準にも届かない可能性があります。旅行を積極的に楽しむ生活を想定する場合、生活費に加えて追加資金が必要となる構造です。



老後30年想定での試算

仮に65歳から95歳までの30年間を想定すると、年金月20万円は年間240万円、30年で7200万円です。

平均的な支出水準（月約28万円）を前提にすると、年間支出は約336万円、30年で約1億80万円となります。差額は約2880万円です。ここに旅行費用の上乗せ分が加わります。

貯金1000万円があっても、統計平均どおりの支出を前提にすれば不足分を完全に補うには足りない計算になります。ただし、実際には支出を抑える、住居費が低い、医療費が平均以下で済むなどの条件があれば、必要額は変わります。



まとめ

公的統計を前提にすると、年金月20万円は平均的な高齢夫婦無職世帯の支出水準を下回る可能性があり、毎月の赤字を貯蓄で補う構造になりやすいと考えられます。旅行を楽しむ生活は、多くの人が「ゆとり部分」として位置付けており、追加資金が必要になるケースが一般的です。

貯金1000万円と月20万円の年金だけで十分かどうかは、生活水準や旅行頻度、医療費、住居費などによって左右されます。統計上の平均値を目安にしつつ、自身の支出構造を具体的に試算することが、現実的な判断につながるといえるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー