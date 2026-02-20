七五三を目前に控えたタイミングで、娘の髪飾りが壊れていることが分かった――。そんな予想外の事態から、材料費わずか200円・制作時間10分で仕上げた手作り髪飾りの投稿が、Threadsで注目を集めました。投稿したのは、Rimipiさん（@lv_ma0101）。慌ただしい状況の中で生まれた“即興の髪飾り”には、多くの反響が寄せられました。



【写真】制作わずか10分！100円ショップのアイテムがこんなに素敵に

当初は、生花を使った髪飾りを用意する予定だったものの、七五三までに準備が間に合わない状況に。代わりに、自分が3歳のころ着た着物についていた髪飾りを使うつもりで、実家へ取りに行ったといいます。



しかしその髪飾りも、「七五三の2日前に実家で破損しているのを見つけ、とにかく焦りました」と振り返るRimipiさん。



直前で使用できないと分かった髪飾り。そこで「手作りしよう」と思い立ったきっかけを聞くと、「生花のイメージをSNSで前から調べていたので、100円ショップなら材料があると思い駆け込みました」と話します。



選ぶ際に意識したのは、「着物に合う和風の雰囲気」で「娘の好きなピンクが入っていること」。また、「頭のサイズに合う花であること」も重視しました。



購入したのは、フェイクフラワーが付いたしめ縄と赤い実のパーツの2点のみで、かかった材料費は200円。



帰宅後すぐに制作に取り掛かり、焦る気持ちの中、必要最小限の工程で仕上げたといいます。



「迷いもなく、娘の頭に合うサイズにしめ縄を切り、赤い実をくるくる巻いただけで完成。10分ほどでした」



ただ、制作中に悩んだ点もあったそうです。



「フェイクフラワー付きのしめ縄が思ったより大きく、一度切ると戻せないので、どの花を残すか悩みました」



完成した髪飾りを娘さんに見せた瞬間、反応はすぐ返ってきました。



「『ちょうかわいい〜！』と娘が喜んでくれました。『即興で作った髪飾りが一番可愛いね』と言っていて嬉しかったです」



七五三当日も、髪飾りをつけた娘さんは終始ごきげんで過ごしていたといいます。



SNSの反響について聞くと、「“愛情が伝わった”というコメントが特にうれしかったです。育児頑張ってよかったと思えました」と話してくれました。



突然のトラブルから生まれた、世界にひとつだけの髪飾り。短時間での制作とは思えない完成度と、母から娘へのまっすぐな思いが、多くの人の心を温かくした投稿でした。