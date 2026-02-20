カルビーのスナック菓子をモチーフにしたミニチュア玩具「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」が、2026年2月下旬に発売されます。

ラインアップはポテトチップスやじゃがりこなど全6種類。価格は各1100円（税込）です。

本商品はカルビーと、ルービックキューブを日本で展開するメガハウスのコラボレーションによって誕生しました。キーチェーン付きのミニサイズルービックキューブとなっており、本体サイズは約3.4センチ四方のコンパクト設計です。

デザインは全6種類あり、「ポテトチップス うすしお味」「じゃがりこ サラダ」「かっぱえびせん」「堅あげポテト うすしお味」「ピザポテト」に加え、全面がポテトチップス柄になった「特別デザイン」です。パッケージにはいずれか1種が入っています。

小型ながら各ブランドのパッケージを細部まで再現しているのが特長で、コレクション性の高さとともに、実際に回して遊べるパズルとしての機能も備えています。キーチェーン付きのため、バッグなどに付けて持ち歩くことも可能です。

また同時発売として「じゃがりこショック!! ミニ」も登場します。本物そっくりのカップとスティックを再現したミニチュアゲームで、ふたを順番に開け、飛び出したら負けというシンプルなルールです。

本体サイズは約38×38×40ミリで、全5種類を用意。ボールチェーン付きでコレクションや持ち歩きにも適した仕様となっています。価格は各715円（税込）で、こちらもパッケージにいずれか1種が入っています。

（C）カルビー

RUBIK’S TM & （C）2026 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved

