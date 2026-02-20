この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が「【日本人が知らない】上海の穴場観光！小籠包発祥の店、旧日本人街・虹口区を歩く【3泊4日｜後編】」を公開しました。今回は定番スポットとは一味違う、上海の歴史とグルメを深く味わうディープな旅の様子を紹介しています。



動画の前半で訪れたのは、小籠包発祥の地とされる郊外の街「南翔」です。100年以上の歴史を持つ名店「上海古猗園餐庁」に入店し、名物の小籠包を注文。熱々の小籠包を頬張ったヤマネさんは「口の中で皮が弾けると汁がバーって広がってめっちゃ最高」と、溢れ出る肉汁の旨みを絶賛しました。



後半は、かつて多くの日本人が暮らした「虹口区」を散策します。文豪・魯迅ゆかりの「魯迅公園」や、魯迅と親交の深かった内山完造が開いた「内山書店 上海店（本店は現在でも東京・神保町で営業中）」の跡地など、日中交流の歴史を感じさせるスポットを巡ります。また、かつての屠畜場をリノベーションした迷宮のような建築「1933老場坊」も見どころの一つです。

旅の締めくくりには世界第3位の高さを誇る「上海タワー」へ向かいますが、あいにくの天気で窓の外は真っ白。「まるで雲の中にいるみたい」と苦笑いしつつも、上海の旅を満喫した様子でした。



知られざる上海の歴史的背景や建築美、そして本場のグルメ情報は、次の旅行プランを立てる上で大いに参考になりそうです。観光客で賑わうエリアから少し足を延ばして、ディープな上海を楽しんでみてはいかがでしょうか。